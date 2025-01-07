В Интернете появилось первое видео, на котором зафиксирована северокорейская самоходная артиллерийская установка М-1978 "Коксан", попавшая на фронты российско-украинской войны. Видео привлекло внимание военно-технического портала Defense Express.

Фото: Reuters

На записи можно четко увидеть, что перед нами именно "Коксан" производства Северной Кореи.

Комментатор за кадром отмечает: "Ким Чен Ын подарил. Корейская артиллерия".



О вероятности передачи российским кафирам этих самоходных артиллерийских установок говорили уже несколько месяцев. Ранее в сети появились фото, на которых северокорейские "Коксаны" транспортируются по железнодорожному пути через территорию РФ.

"Коксан" — это северокорейская САУ с пушкой калибром 170 мм. Ее дальность стрельбы обычными осколочно-фугасными снарядами составляет около 40 км, а при использовании активно-реактивных снарядов – до 60 км, хотя таких снарядов маловато. Быстрострельность установки составляет 1-2 выстрела в пять минут.

Эксперты отмечают, что "Коксан" уступает современным артсистемам, таким как PzH 2000, не только по дальности стрельбы, но и скорострельности. Кроме того, "Коксан" не имеет броневой защиты, поскольку конструкция открыта, что делает ее уязвимой для атак со стороны системы M142 HIMARS.



Также следует отметить, что украинские военные недавно рассказали о преимуществах отечественной САУ "Богдана". В частности, она отличается высокой точностью и способностью проходить через болота, а время для перехода в боевое положение составляет всего 5-10 минут. Компьютерная система наведения значительно упрощает работу артиллеристов.

Как писал портал "Комментарии", президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна вести "реалистические дискуссии" по территориальным вопросам. При этом лидер Франции уточнил, что Запад окончательно потеряет доверие, если согласится на компромисс из-за усталости от войны.