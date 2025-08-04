Под Волчанском против Украины воюют наемники из Китая, Пакистана и стран Африки

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Ткачова Марія
Президент Владимир Зеленский посетил военных, держащих оборону на Волчанском направлении. Встреча состоялась в подразделениях 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
Обращение Зеленского после визита на фронт
"Был сегодня с нашими воинами, защищающими страну под Волчанском. Пообщался с командирами – обсудили ситуацию на передовой, динамику боев, оборону города", – сообщил президент.
По словам Зеленского, особое внимание уделили теме дронов — как по обеспечению, так и их эффективному применению. Поднимались также вопросы рекрутинга и прямого финансирования бригад.
"Наши воины на этом направлении фиксируют участие в боях иностранных наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем соответственно реагировать", — подчеркнул глава государства.
Во время визита президент вручил украинским защитникам государственные награды и поблагодарил за службу.
"Для меня честь быть с вами. Спасибо, что боретесь, сражаетесь, служите своему государству и поддерживаете друг друга", — сказал Зеленский.