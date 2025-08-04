Под Волчанском против Украины воюют наемники из Китая, Пакистана и стран Африки

Президент Владимир Зеленский посетил военных, держащих оборону на Волчанском направлении. Встреча состоялась в подразделениях 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Обращение Зеленского после визита на фронт

"Был сегодня с нашими воинами, защищающими страну под Волчанском. Пообщался с командирами – обсудили ситуацию на передовой, динамику боев, оборону города", – сообщил президент.

По словам Зеленского, особое внимание уделили теме дронов — как по обеспечению, так и их эффективному применению. Поднимались также вопросы рекрутинга и прямого финансирования бригад.

"Наши воины на этом направлении фиксируют участие в боях иностранных наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем соответственно реагировать", — подчеркнул глава государства.

Во время визита президент вручил украинским защитникам государственные награды и поблагодарил за службу.

"Для меня честь быть с вами. Спасибо, что боретесь, сражаетесь, служите своему государству и поддерживаете друг друга", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что В столице сообщено о подозрении 28-летнему мужчине, которого обвиняют в попытке шантажа с использованием личных фото потерпевшей. По данным следствия, он угрожал отправить ее интимные снимки родным и коллегам, если не получит $10 тысяч.

Злоумышленник потребовал, чтобы средства перечислили на указанный им криптогаманец. Как отмечают правоохранители, со своей жертвой он лично не знаком — предположительно получил фото в результате взлома или незаконного доступа.

