Российские войска сосредоточат основные усилия на захвате Донецкой области, и наибольшее обострение ожидается на Лиманском направлении. Оккупанты активно готовятся, пополняя свои резервы и накапливая силы. Такую информацию озвучил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире "Новости. Live".

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"Там, где раньше было тише, сейчас ситуация может обостриться. Речь идет о Лиманском направлении, которое стратегически выгодно для прерывания логистических путей всей донецкой группировки. Захват ключевых городов Донецкой области, таких как Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск с юга на север может занять десятки лет". ов.

В то же время, армия РФ стремится захватить несколько украинских регионов — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Однако оккупационные войска не обладают достаточной силой для масштабного наступления на нескольких фронтах, как это было в предыдущем году.

"Им не хватает ресурсов, чтобы одновременно атаковать Покровск, Константиновку и Купянск", — добавляет он, указывая на нехватку пехоты, в частности, штурмовых подразделений.

Портал "Комментарии" писал, что американский президент Дональд Трамп может совершить "историческую ошибку", если переговоры о мире в Украине приведут к тому, что США признают претензии России на Крым и другие захваченные территории. Такое мнение высказал советник польского правительства по Украине Павел Коваль.

В интервью Financial Times Коваль подчеркнул, что для Польши и других стран Центральной Европы будет нарушена красная линия, если эти территории будут юридически признаны российскими.