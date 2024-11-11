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Под угрозой не только Донецкая область: чего ждать от подрыва дамбы Кураховского водохранилища

После повреждения дамбы Кураховского водохранилища уровень воды поднялся на 1,2 метра.

11 ноября 2024, 19:10 comments2504
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Лиля Воробьева

Российские войска взорвали дамбу Кураховского водохранилища, официально подтвердившегося главой Донецкой областной военной администрации Вадимом Филашкиным. Это создает угрозу населенным пунктам не только в Донецкой области, но и в соседней Днепропетровской области.

Под угрозой не только Донецкая область: чего ждать от подрыва дамбы Кураховского водохранилища

Подрыв дамбы Кураховского водохранилища (фото из открытых источников)

"Этот удар потенциально представляет опасность для жителей населенных пунктов на реке Волчьей — как в Донецкой, так и в Днепропетровской областях. По данным на 16:00, уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской общины поднялся на 1,2 метра", — сообщил Филашкин. .

В то же время он отметил, что в настоящее время подтопления жилых домов не зафиксированы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что о купанты взорвали дамбу , вода "уходит" в населенные пункты. Российские войска, вероятно, повредили дамбу Кураховского водохранилища в Донецкой области. СМИ и военные сообщают о повышении уровня воды и подтоплении населенных пунктов.

Начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун отметил, что осмотреть дамбу возле села Старые Терны Кураховской общины пока невозможно из-за обстрелов. В то же время, по его словам, в селах, которые расположены вдоль течения реки Волча, фиксируют подъем воды.

Он уточнил, есть данные, что вода подходит к населенным пунктам Великоновоселковской общины. "Мы имеем по другим населенным пунктам Великоновоселковской общины, что там идет вода из-за того, что, если шлюзы открываются. Мы констатируем то, что дамба, вероятно, повреждена", — отметил Роман Падун. Повышение уровня воды фиксируют в селах Великоновоселковской общины, граница которой между Дачным и Уклали.




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Источник: https://t.me/VadymFilashkin/5080
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