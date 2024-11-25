Под ударом россии оказалось Запорожье: ранен ребенок

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В городе Запорожье в результате ночной атаки "шахедов" взрывной волной и обломками повреждены несколько частных домов и нежилое здание. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Раненый один ребенок – по уточненным данным от медиков это тринадцатилетний мальчик. Врачи оказали помощь на месте. Госпитализация не понадобилась.
Известно, что в ночь на 25 ноября враг атаковал Запорожье десятками дронов.
В результате атаки:
▪ Заводской район: пострадал жилой квартал, ранен ребенок. Медики оказали помощь, жизни ребенка ничего не угрожает.
▪ Промышленные объекты: несколько ударов, пострадавших нет.
Следственные действия продолжаются, проверяются места падения дронов.
Ситуация в области:
▪ В сутки враг более 200 раз обстрелял населенные пункты области:
– 107 ударов БпЛА.
- Более 80 обстрелов артиллерией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
Россияне сообщили, куда ударили в Харькове
Мощный удар нанесен в Харькове по зданию, где мог находиться штаб нацподразделения "Кракен", на место выехали "скорые". Об этом сообщили пропагандистскому изданию РИА Новости в "подполье".
оккупанты, как всегда, сообщают о поражении "военных" целей, но страдают гражданские люди. Так произошло и сегодня, когда враг ударил, вероятно, ракетой С-400 по центру Харькова в 8:30 утра в понедельник.
Читайте также: Обстрел Харькова: что известно
Сегодня в 08:31 в Харькове раздался мощный взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердили, что город под обстрелом оккупантов и призвали всех находиться в укрытиях.
Удар пришелся по самому центру города. Экстренные службы выехали на место попадания. "На одной из центральных улиц в результате удара возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили. Есть пострадавшие, экстренная медицинская помощь работает на месте", – сообщил Олег Синегубов в 08:44.
Игорь Терехов в 08:58: "Попадание в центральной части города, район плотной жилой застройки. Прилет произошел во дворы, вокруг которых многоэтажные дома. Горели хозяйственные постройки и автомобили. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры".
Олег Синегубов в 09:22: "Количество пострадавших возросло до 15. Спасатели локализовали пожар в результате вражеского обстрела. Попадание пришлось в землю. Горели 3 автомобиля и фасад двухэтажного нежилого здания, повреждены остекление жилых домов".
Игорь Терехов в 09:58: "Предварительно удар по центру Харькова был нанесен ракетой С-400". По последним данным, в городе 19 раненых. Пострадал 41 дом.
Новости