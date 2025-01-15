Под прицелом врага западные регионы: каковы последствия очередной массированной атаки окупантов

После ночных атак дронами Россия утром начала новую волну ракетных обстрелов Украины, используя стратегическую авиацию. Основными целями стали западные области, где было зафиксировано попадание ракет в критические инфраструктурные объекты, в том числе газовые и энергетические сети. "Комментарии" собрали важнейшие детали очередного массированного нападения РФ.

Россия осуществила очередную ракетную атаку по Украине. Фото: УНН

Оккупанты атаковали украинские мирные города ракетами из самолетов Ту-95МС, а также применили ракеты "Калибр", Х-22 и баллистические ракеты с Ту-22М3. По сообщениям мониторинговых каналов, вероятно, поднялись МиГ-31К (носители ракет "Кинжал").



Взрывы были слышны в Харькове, Черниговской, Ивано-Франковской, Винницкой, Хмельницкой и Львовской областях.

Ночью враг запустил более 70 дронов, а утром – более 40 ракет, в том числе баллистических. Уничтожено не менее 30 ракет. Мишенями стали объекты газовой и энергетической инфраструктуры.

· Во Львовской области ракетные удары повредили два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах, а также нанесли повреждения жилому дому в селе Скнилов.

· В Прикарпатье россияне атаковали объекты критической инфраструктуры.

· В Хмельницкой области силы ПВО уничтожили 4 вражеских ракеты.

· В Черновицкой области зафиксирован пролет крылатой ракеты без последствий.



Первые взрывы были слышны в Харькове в 06:08, а позже взрывы были зафиксированы в Черниговской области, где противник также применил баллистику. Впоследствии информация сообщила об активной работе ПВО в Черкассах и его окрестностях.

Большинство ракет двигались на запад Украины. Взрывы также звучали в Ивано-Франковской, Винницкой и Хмельницкой областях. Во Львовской области работала ПВО.

Польша, как обычно во время ракетных атак России, подняла свои боевые самолеты, а также мобилизовала системы противовоздушной обороны и разведки.

В связи с ракетной атакой в нескольких областях были применены ограничения на электроснабжение. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что такой шаг поможет снизить нагрузку на энергосистему. Начиная с 07:12 отключения электроэнергии коснулись Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Кировоградской областей. Впрочем, после 9 часов ограничения в большей части вышеупомянутых областей отменили.

Портал "Комментарии" писал, что Россия покрыла крылатыми ракетами два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах Львовской области, сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.