Во второй раз за месяц вновь бригада украинской армии подвергается распаду во время развертывания на линии фронта, на этот раз речь идет о 157-й механизированной бригаде, сообщает Forbes.

Вооруженные силы Украины. Фото: 24 Канал

Вновь созданные бригады ВСУ, в том числе 155-я и 157-я механизированные, испытывают существенные трудности при развертывании на передовых позициях. Основными проблемами является недостаточный уровень подготовки, недостаток опытных военных и слабая организация.

"Эта бригада не прошла должную боевую подготовку, — поделился с Общественным один из родственников бойца 157-й бригады, — но ее сразу отправили в самые горячие точки фронта".

Из-за отсутствия опытного ядра, которое могло бы поддержать новобранцев, новые подразделения не показывают высокой боевой эффективности. Один из офицеров бригады пояснил, что для формирования такого ядра обычно нужно "приблизительно 30 опытных бойцов", к которым затем прибавляются новые солдаты. В 157-й бригаде же все новые, добавил собеседник.

Издержки в подготовке привели к тому, что солдаты часто покидают свои позиции, а бригады быстро распадаются. В результате командование вынуждено расформировать такие бригады, соединяя их подразделения с более опытными частями.

Критики указывают на то, что основная проблема кроется в приоритетах и управленческих решениях Генштаба. Вместо того чтобы создавать новые подразделения, солдат можно было бы направлять в уже сформированные бригады, имеющие боевой опыт.

"Почему бы не пополнить существующие бригады?" — отметил один из военных в комментарии для Общественного.

Несмотря на эти трудности, есть надежда на улучшение. После распада 155-й бригады президент Владимир Зеленский остановил создание новых бригад и приказал направлять новобранцев в существующие части. Однако эта инициатива поступила слишком поздно для 157-й механизированной бригады.

"Остается лишь удивляться, почему высшие командиры игнорируют эти вопросы, и надеяться, что другие еще не развернутые бригады, такие как 156-я, 158-я и 159-я, смогут учесть эти ошибки", — сказали в Militaryland.

Портал "Комментарии" уже писал, что бойцы Главного управления разведки обнародовали видео с результатами боевой работы на фронте в Покровске Донецкой области и Запорожской области. В частности, разведчики сожгли три российских бронированных машины "Тигр", две БМП, уничтожили и поразили три вражеских танка Т-72.