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Под Москвой застрелили бывшего "министра" "ЛНР": интересные подробности

Человек отвечал в самопровозглашенной «республике» за энергетику

сегодня, 00:45
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Марьян Ощановский

В России в Подмосковье с огнестрельным ранением головы обнаружили "экс-министра" топлива, энергетики и угольной промышленности самопровозглашенной "ЛНР" Константина Завизенова.

Под Москвой застрелили бывшего "министра" "ЛНР": интересные подробности

В РФ убили бывшего чиновника «ЛНР». Фото из открытых источников

Как сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, тело Константина Завизенова обнаружили в Истринском районе на участке в загородном доме.

"Он умер от ранения в голову. Прибывшие на место происшествия полицейские застали в доме его несовершеннолетнего сына и нашли несколько охотничьих ружей. По словам ребенка, отец пил водку и разговаривал с ним о жизни. Затем он планировал выехать спать в гостиницу, а на утро забрать ружья и ехать на охоту на Камчатку", – говорится в сообщении канала.

Как известно, в августе 2022 года Константин Завизенов был назначен "министром" топлива, энергетики и угольной промышленности незаконного формирования "ЛНР".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вечером 1 октября Иран совершил массированный ракетный обстрел Израиля, запустив более 400 ракет со своей территории. Об этом сообщают Вооруженные силы Израиля и The Jerusalem Post. ЦАХАЛ обратился к населению с призывом следовать указаниям командования тыла и немедленно укрыться в защищенных местах после объявления воздушной тревоги. Военные предупредили, что огонь со стороны Ирана может носить широкомасштабный характер, и что угроза остается серьезной.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в дальнейшем поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, если одержит победу на президентских выборах. "Я получил от Дональда Трампа очень четкую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", — заявил Владимир Зеленский.



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Источник: https://t.me/vchkogpu/51415
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