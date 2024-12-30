Под Москвой партизаны устроили пожар: что уничтожили

Сегодня в 03:10 по Киевскому времени (2:10 по Москве) участники Мариупольского Сопротивления на станции Дмитров Московская область РФ подожгли новый электропоезд ЭП2Д-0014, который после капитального ремонта на Дмитровском машиностроительном заводе (ДМЗ) планировали отправить на оккупированные территории. Об этом сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.

Карта диверсий. Фото: Петр Андрющенко

"Не сложилось. Главный вагон электропоезда полностью выгорел. Стоимость одного вагона – 50 млн. рублей", – отметил Андрющенко.

Также по его данным, сегодня в 02:20 по Киевскому времени участники Сопротивления Приазовья в депо Лобня Московской области РФ совершили поджог тепловоза. По предварительным результатам тепловоз понес безвозвратные потери.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как ГУР в России уничтожило склад с деталями к "шахедам" на $16 миллионов. На территории экономической зоны "Алабуга" в России вспыхнул склад, где хранили детали к БПЛА типа Shahed-136, которые агрессор применяет для ударов по Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

В помещении лежало 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц "Shahed-136" — все сгорело. Нанесенные в результате уничтожения российского склада потери агрессора оцениваются в 16 миллионов долларов.

"Загадочный разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу террористической россии. ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", — отмечают разведчики.