Почти всю страну охватил сигнал воздушной тревоги: что известно

Как передает портал "Комментарии", утром 20 февраля почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Авиация. Фото из открытых источников

Мониторинговые паблики сообщали, что масштабная воздушная тревога связана с ракетной опасностью.

Ранее сообщалось, что ночью состоялся взлет группы бортов Ту-95МС с аэродрома Оленья.

Реагируя на ракетный террор Кремля глава Офиса президента Андрей Ермак написал, что Владимир Путин атакует Киев и Украину даже во время визита спецпредставителя Трампа Кита Келлога. За неуважение к США Путин должен был бы заплатить.

Уже в 06:21 стало известно, в Харьковской области зафиксировано группу ракет. Они движутся в юго-восточном направлении.

Позже в западных областях начались отбои тревог. В частности, в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Закарпатской, Львовской и Ровенской областях.

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