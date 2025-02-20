logo

BTC/USD

97107.07

ETH/USD

2737.31

LTC/USD

131.92

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Почти всю страну охватил сигнал воздушной тревоги: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Почти всю страну охватил сигнал воздушной тревоги: что известно

Зафиксирован взлет бортов стратегической авиации в РФ

сегодня, 06:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", утром 20 февраля почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Почти всю страну охватил сигнал воздушной тревоги: что известно

Авиация. Фото из открытых источников

Мониторинговые паблики сообщали, что масштабная воздушная тревога связана с ракетной опасностью.

Ранее сообщалось, что ночью состоялся взлет группы бортов Ту-95МС с аэродрома Оленья.

Реагируя на ракетный террор Кремля глава Офиса президента Андрей Ермак написал, что Владимир Путин атакует Киев и Украину даже во время визита спецпредставителя Трампа Кита Келлога. За неуважение к США Путин должен был бы заплатить.

Уже в 06:21 стало известно, в Харьковской области зафиксировано группу ракет. Они движутся в юго-восточном направлении.

Позже в западных областях начались отбои тревог. В частности, в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Закарпатской, Львовской и Ровенской областях.

Читайте также на портале "Комментарии" - Беларусь вновь активно помогает РФ с ракетными обстрелами Украины: у Зеленского сделали заявление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости