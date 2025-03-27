Почему Зеленский заговорил о скорой смерти Путина: к чему следует готовиться

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о скорой смерти российского диктатора Владимира Путина, чтобы показать приближающийся конец его режима в России.

Зеленский о смерти Путина

Игорь Чаленко в эфире Radio NV высказал свое мнение о словах Зеленского о предстоящей смерти Путина. По его словам, в Кремле расписывают планы и создают стратегии на будущее, однако, после смерти российского диктатора, они необязательно будут реализованы.

"Потому что действительно так или иначе Путин находится уже фактически на определенном закате своей политической карьеры... И в такой ситуации, на самом деле, это демонстрация, что слишком много завязано на Путине как лице, из-за просто безумного культа личности", — заметил Чаленко.

Политолог прогнозирует, что после смерти Путина в разных регионах РФ могут начаться процессы до обретения независимости, что создаст дополнительный фактор для дестабилизации ситуации в России.

Чаленко отмечает, что в случае смерти российского диктатора Европа должна искать стратегии для обеспечения безопасности.

"Нужно развивать стратегию, которая позволит определенные каналы коммуникации с реальными оппозиционерами, а не выращенными непосредственно кремлевским режимом", — добавил глава Центра анализа и стратегий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Зеленского, в котором он сказал, что Путин умрет и все закончится.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о планах Путина подготовить новое наступление на две украинские области этой весной. Это касается Сумщины и Харьковщины.