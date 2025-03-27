Почему Зеленский заговорил о скорой смерти Путина: к чему следует готовиться

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Slava Kot
Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о скорой смерти российского диктатора Владимира Путина, чтобы показать приближающийся конец его режима в России.
Зеленский о смерти Путина
Игорь Чаленко в эфире Radio NV высказал свое мнение о словах Зеленского о предстоящей смерти Путина. По его словам, в Кремле расписывают планы и создают стратегии на будущее, однако, после смерти российского диктатора, они необязательно будут реализованы.
Политолог прогнозирует, что после смерти Путина в разных регионах РФ могут начаться процессы до обретения независимости, что создаст дополнительный фактор для дестабилизации ситуации в России.
Чаленко отмечает, что в случае смерти российского диктатора Европа должна искать стратегии для обеспечения безопасности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Зеленского, в котором он сказал, что Путин умрет и все закончится.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о планах Путина подготовить новое наступление на две украинские области этой весной. Это касается Сумщины и Харьковщины.
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