Почему Зеленский вспомнил о "стамбульских договоренностях": выставят ли Украине ультиматум

Российский диктатор Владимир Путин часто заявляет, что готов вернуться к так называемым Стамбульским соглашениям и якобы начать мирные переговоры с Украиной. Впрочем, Киев это отрицает. И вот сейчас на встрече с представителями Международного медиасовета в Давосе президент Владимир Зеленский сделал ряд заявлений о так называемых "стамбульских переговорах". В частности, глава государства заявил, что тогда у Турции не было никаких переговоров, а было выставление Путиным ультиматумов Украине. В частности, якобы Зеленскому было поставлено условие уступить свой президентский пост Медведчуку и ряд других условий. Почему Зеленский именно сейчас сделал такие заявления? Могут ли Украину снова вернуть к выполнению ультимативных условий "Стамбула" для достижения мира? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, обратившись с вопросами к экспертам.

Стамбульские договоренности. Фото из открытых источников

Украина сейчас просчитывает возможный ход Путина

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак считает, что это заявление президента Владимира Зеленского говорит о том, что российской стороной может повторно выдвигаться требование замены власти в Украине из-за вроде бы нелегитимности самого Зеленского.

"Если будет открыт переговорный трек России по США, то Украина сейчас просчитывает возможный ход Путина в направлении настаивания на ротации украинских властей. Путин поднимал эту тему в декабре на пресс-конференции и, очевидно, будет прокачивать эту тему снова. Для Путина роль Зеленского – прямое олицетворение его провалов и неудач в 2022 году. И поэтому вопрос его замены во что бы то ни стало становится чисто символической сатисфакцией за все военные и политические просчеты", – прокомментировал эксперт.

Никто к этим "Стамбульским договоренностям" возвращаться не будет

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает так:

"Мне кажется, что Владимир Зеленский сейчас упомянул о так называемых "Стамбульских договоренностях" по двум простым причинам. Во-первых, Путин достаточно активно сам ссылался на этот документ. Постоянно правда путался, менял информацию о том, что там было записано. Но настаивал, что будто бы он был полностью согласован с Украиной, которая едва не готова была его подписать. В прошлом году Путин даже показывал какие-то страницы этого документа, но не вблизи и не передавал их журналистам. Возможно, с целью предотвращения подобных манипуляций президент Украины вспомнил о чем шла речь, чтобы это действительно было просто ультимативное какое-то требование со стороны России, которое Украина априори не могла выполнить. Вторая причина как раз заключается в том, что нужно как-то вывести из информационного пространства этот тезис о том, что какие-то договоренности были между Украиной и едва Украина не поставила подписи под этими документами. Это, мне кажется, нужно было, конечно, делать намного раньше, как только Россия начала рассказывать еще об этих так называемых "Стамбульских договоренностях". Это 2023-24 годы, но лучше поздно, чем никогда".

Эксперт отметил, что президент в значительной степени повторил то, о чем и так было известно. Только оно выглядит со стороны Украины совсем по-другому, не так, как это представляет Российская Федерация.

Что касается каких-либо возможностей для выполнения подобного документа, то Игорь Рейтерович отмечает, что они отсутствуют от слова совсем.

"Потому что, во-первых, ни о каких документах речь не идет. Это могла быть просто определенная рамка для каких-то переговоров. Но поскольку она не была доведена до логического завершения, нет смысла к этому вообще возвращаться. И, во-вторых, я думаю, что кто-либо из партнеров Украины и в том числе Соединенные Штаты прекрасно понимают, что подобные документы может одна страна потребовать подписать от другой только при одном условии – если эта страна тотально победила в войне. Россия в войне не победила, не победит и выдвигать такие условия – это очень нагло и смешно со стороны Российской Федерации", – отметил собеседник портала "Комментарии".

К тому же, добавляет Игорь Рейтерович, если бы Украина подписала подобные документы, это автоматически означало бы, что в любой момент Россия может снова начать агрессию против Украины и уже добиться своего результата. Потому что в нашем государстве просто не будет армии, не будет возможности противодействовать россиянам.

"Так что об этом можно забыть. Никто к этим "Стамбульским договоренностям" возвращаться не будет. Речь будет идти о совсем других вещах и вопросах украинской армии, все вопросы внутреннего характера никоим образом не могут присутствовать при будущих переговорах. Украина об этом уже неоднократно говорила, озвучила определенные "красные линии" и у нас пока нет оснований считать, что наши партнеры думают как-то по-другому. В этом вопросе они Украину полностью поддерживают", – резюмировал эксперт.

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