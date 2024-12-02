Почему Западу выгодно поддерживать Украину в войне против России: четыре основных аргумента

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Slava Kot
Старший аналитик фонда "Вернись живым" и аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков указал на основные аргументации международной поддержки Украины в войне против России. По его словам, они держатся на четырех ключевых идеях.
Российско-украинская война. Фото из открытых источников
1. Предупреждение негативного прецедента. Поддерживая Украину, партнеры, прежде всего, поддерживают фундаментальные нормы миропорядка, окончательное размывание которых будет означать наступление все большего хаоса в мире, где нет изолированных конфликтов и войн.
2. Гипотетический крах и покорение Украины означают рост угрозы для стран ЦВЕ со стороны РФ и необходимость НАТО кратно усиливать свое присутствие в регионе. Это такая наша вариация теории домино.
3. Наши партнеры уже столько инвестировали в Украину свой ресурс и престиж, что гипотетический проигрыш Украины будет ударом по престижу и имиджу коалиции стран формата Рамштайн и тоже может трактоваться как слабость и приглашение к агрессивным действиям со стороны других стран.
4. Помочь Украине сдержать РФ на своей территории дешевле для стран формата Рамштайн, чем развивать собственные возможности и рисковать жизнью своих сограждан в будущем, если РФ добьется успеха в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Путин изменил позицию и отказывается от своего ультиматума по поводу переговоров с Украиной.
Также "Комментарии" писали о материале The Economist, где объясняется, как Украине добиться успеха в переговорах с Путиным.
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