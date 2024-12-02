Почему Западу выгодно поддерживать Украину в войне против России: четыре основных аргумента

Старший аналитик фонда "Вернись живым" и аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков указал на основные аргументации международной поддержки Украины в войне против России. По его словам, они держатся на четырех ключевых идеях.

Российско-украинская война. Фото из открытых источников

1. Предупреждение негативного прецедента. Поддерживая Украину, партнеры, прежде всего, поддерживают фундаментальные нормы миропорядка, окончательное размывание которых будет означать наступление все большего хаоса в мире, где нет изолированных конфликтов и войн.

2. Гипотетический крах и покорение Украины означают рост угрозы для стран ЦВЕ со стороны РФ и необходимость НАТО кратно усиливать свое присутствие в регионе. Это такая наша вариация теории домино.

3. Наши партнеры уже столько инвестировали в Украину свой ресурс и престиж, что гипотетический проигрыш Украины будет ударом по престижу и имиджу коалиции стран формата Рамштайн и тоже может трактоваться как слабость и приглашение к агрессивным действиям со стороны других стран.

4. Помочь Украине сдержать РФ на своей территории дешевле для стран формата Рамштайн, чем развивать собственные возможности и рисковать жизнью своих сограждан в будущем, если РФ добьется успеха в Украине.

"Объединяет все эти идеи другой тезис о том, что цена бездействия здесь и сейчас в будущем будет больше, чем цена проактивных шагов. Поскольку наша стратегия зависит от силы убеждения, то важно понимать где и настолько эти аргументы могут работать", — заключает Белесков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Путин изменил позицию и отказывается от своего ультиматума по поводу переговоров с Украиной.

Также "Комментарии" писали о материале The Economist, где объясняется, как Украине добиться успеха в переговорах с Путиным.