Почему выход из Крынок не зрада: можно ли было посупить иначе

В сети продолжают обсуждать информацию об выходе ВСУ из села Крынки Херсонской области. Хотя официальной информации не поступало. Для многих в Украине именно удержание Кринок было образцом украинской стойкости и отваги. Почему так произошло после стольких месяцев кровавых боев? Какова необходимость такого шага и как это повлияет на оккупантов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Крынки. Фото: из открытых источников

Это была тяжелая операция и очень кровавая

Военный эксперт Иван Ступак в эфире радио NV призвал ни в коем случае не называть выход украинских военных из Крынок зрадой, потому что на самом деле наши воины там уже держались за руины.

"Ребята держались буквально за руины. Там действительно не было уже никаких сооружений. Крынки — это условное название той локации, которая была", — отметил эксперт.

По его словам, этот поселок уничтожался россиянами с использованием тяжелой техники и разных видов вооружения.

Эксперт подчеркнул, что это была тяжелая операция и очень кровавая. Россияне регулярно уничтожали и повреждали наши лодки, которые подвозили наших ребят и когда была эвакуация – на этом этапе были потери, а также переправляли боеприпасы. То есть они охотились регулярно за этими лодками. Бывало, что в день мы теряли 5-6 лодок. И все же понимают, что они были не пусты. Русские их уничтожали.

По его словам, теперь в Крынках украинских военных нет. Он добавил, что сегодня борьба идет за острова, которых там много, но россиянам не удастся просто захватить эти острова.

Крынки – это серая зона

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко у себя в Телеграмме отметил – информация о том, что СОУ вышли из Крынок – правда. По его словам, подразделения СОУ были выведены из Крынок не сегодня, не вчера и не неделю назад, а гораздо раньше.

" Думаю, сейчас будет возникать множество разного рода мнений относительно Крынок… А стоило ли? Нужно ли было?

И в основном, каждое из этих мнений будет опираться в своих выводах, что зашли, погибли и вышли, а результат? А результат — это не освобождённые территории. Результат – это очень, очень жёсткое сковывание сил врага, который на уровне военного преступника путина ещё в феврале рассказывал сказки про контроль над Крынками, хотя тогда его и близко не было" , — подчеркнул Александр Коваленко.

Он отметил, что Крынки повлияли на всю зону боевых действий и каждая оставшаяся там жизнь сохранила десяток жизней на других направлениях.

"Но самое главное — то, что, выйдя из Крынок, мы вышли из них уже тогда, когда держать их нет смысла. А российские оккупанты зайти в них уже никак не смогут. Там нет позиций, которые можно удерживать…Они сидят в лесопосадках в ожидании команд генералов, но прилетает боеприпас и они горят ясным пламенем... Мы вышли, а они там горят, не имея возможности даже туда зайти... Что может быть лучшим? Крынки за полгода были превращены в безжизненное поле и сейчас они не контролируются РОВ. Крынки – это серая зона. Но РОВ пытаются туда зайти, а потому вокруг Крынок держат свой ресурс. И его СОУ продолжают методично нивелировать. Схема продолжает работать? Да", — резюмировал военный эксперт Александр Коваленко.

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