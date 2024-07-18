Почему выход из Крынок не зрада: можно ли было посупить иначе

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Кравцев Сергей
В сети продолжают обсуждать информацию об выходе ВСУ из села Крынки Херсонской области. Хотя официальной информации не поступало. Для многих в Украине именно удержание Кринок было образцом украинской стойкости и отваги. Почему так произошло после стольких месяцев кровавых боев? Какова необходимость такого шага и как это повлияет на оккупантов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Крынки. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Иван Ступак в эфире радио NV призвал ни в коем случае не называть выход украинских военных из Крынок зрадой, потому что на самом деле наши воины там уже держались за руины.
По его словам, этот поселок уничтожался россиянами с использованием тяжелой техники и разных видов вооружения.
Эксперт подчеркнул, что это была тяжелая операция и очень кровавая. Россияне регулярно уничтожали и повреждали наши лодки, которые подвозили наших ребят и когда была эвакуация – на этом этапе были потери, а также переправляли боеприпасы. То есть они охотились регулярно за этими лодками. Бывало, что в день мы теряли 5-6 лодок. И все же понимают, что они были не пусты. Русские их уничтожали.
По его словам, теперь в Крынках украинских военных нет. Он добавил, что сегодня борьба идет за острова, которых там много, но россиянам не удастся просто захватить эти острова.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко у себя в Телеграмме отметил – информация о том, что СОУ вышли из Крынок – правда. По его словам, подразделения СОУ были выведены из Крынок не сегодня, не вчера и не неделю назад, а гораздо раньше.
Он отметил, что Крынки повлияли на всю зону боевых действий и каждая оставшаяся там жизнь сохранила десяток жизней на других направлениях.
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Ігор
сегодня, 10:12
Знов маніпуляції божого народу для якого українська нація чужа. Зрадою був не вихід, а вхід туди. А для сковування або сточування значних сил ворога можна було обрати більш зручне місце. Це була даремна "киборговість" щоб потім хтось у депутати потрапив.