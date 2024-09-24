Почему ВСУ переключились с НПЗ на военные склады РФ: что это может дать

Ранее Силы обороны Украины активно наносили удары по НПЗ противника. Эти атаки были системными. Однако спустя некоторое время они стали редкими. Пока же мы наблюдаем новую мощную серию атак на склады с боеприпасами РФ. О чем свидетельствует данная тактика и сможет ли она привести к переменам в войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Взрывы. Фото: из открытых источников

Может быть два ответа

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак так прокомментировал ситуацию:

"Действительно правильно подмечено, что атак по НПЗ мы сейчас не видим, а наоборот видим только удары по военным складам. Здесь, в принципе, может быть два ответа. Причем либо два одномоментно, либо какой-то один из них. Первый – закончились НПЗ в радиусе поражения и мы ждем, пока они восстановятся. То есть задумка такая – мы попадаем по НПЗ. Он получает повреждение. Россияне вкладывают деньги, усилия, отстраивают его и буквально за два-три дня до возвращения в работу мы снова по нему попадаем. Это цинично, но очень эффективно. Возможно, мы ждем сейчас такого шага. А второй вариант, что, в принципе, мы увидели неэффективность этих ударов, не увидели за почти полгода каких-то скачков цен на нефть, колебаний цен на нефтепродукты, паники на АЗС, роста цен на автопродукты, но увидели, в то же время, что попадание по больших объектах, складских помещениях военных – это гораздо эффективнее и может оказать прямое влияние на ситуацию на фронте".

Эксперт предполагает, что, возможно, сейчас Вооруженные силы Украины переключили свое внимание именно на военные объекты, считая удары по ним более нужными.

Могут быть договоренности через третьи страны

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков считает, то, что прекратились удары по НПЗ и энергообъектам России, может быть свидетельством некой договоренности через третьи страны.

"Могут быть и другие объяснения, как некоторые говорят о том, что ракеты закончились, но, все же, то объяснение, что есть определенные договоренности, кажется самым вероятным. Есть вероятность, что задействовали свои рычаги Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия или даже США. Возможно было решено по объектам ЖКХ до определённого момента не бить", – отметил эксперт.

Что касается ударов по складах боеприпасов, то Олег Стариков подчеркивает, пока идёт война, военные цели будут поражаться, что и делает Украина, нанося удары по крупным военным объектам противника. Это законные цели. Но это никакого отношения к окончанию войны или к её переменам не имеет.

"Сейчас, по всей видимости, что-то происходит, чтобы подвести итог этой войны. Возможно, Джо Байден пытается сделать всё возможное, чтобы закончить эту войну до выборов, чтобы не оставлять эту проблему Камале Гаррис, если она станет президентом. Или же не оставлять её Дональду Трампу, который, если победит на выборах, сразу её закроет. Именно поэтому война в октябре будет эскалировать еще более серьезно", – поделился мнением собеседник портала "Комментарии".

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