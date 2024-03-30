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Почему ВСУ не должны прекращать удары по территории РФ: аргументы аналитика

Враг заинтересован, чтобы в Украине возникли дискуссии о целесообразности атак на российскую территорию

сегодня, 21:57
Автор:
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Марьян Ощановский
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Силы обороны Украины не должны прекращать удары по территории РФ, несмотря на критику некоторых граждан, считает политтехнолог Олег Постернак.

Почему ВСУ не должны прекращать удары по территории РФ: аргументы аналитика

ВСУ продолжают наносить удары по России. Фото из открытых источников

"Часть украинцев склонна думать, что не нужно бить по РФ, чтобы не драконить россиян, поскольку это вызывает новые очередные ракетные испражнения Путина. Мы видим, что РФ мстит преимущественно ударами по жилищной инфраструктуре, пытаясь сыграть на страхе за жизнь и спровоцировать реакцию переноса ненависти на украинские власти и ВСУ из-за их активных действий против России. Оккупанты ожидают, что украинцы начнут тормозить ВСУ и власть из-за российской дикости. Но если мы не будем бить по российским военным и военно-экономическим объектам, Россия сама будет фабриковать поводы или продолжит наносить удары по жилым домам без каких-либо поводов", — подчеркнул политический аналитик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить продолжение макрофинансовой помощи Украине, поскольку от нее зависит ситуация на поле боя. Президент заявил, что Украина "останется там, где сейчас находится на востоке", если не будет получать постоянную помощь от США. Он пояснил, что ВСУ могут проводить ограниченные наступательные операции, но для вытеснения россиян с украинской территории им нужно больше оружия.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Санкт-Петербурге началась масштабная операция по поиску и депортации мигрантов. Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на адвоката, защищающего иностранных граждан в городе. Как известно, в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами. На улицах Москвы полиция задерживает почти всех мигрантов, особенно, если они с паспортами Таджикистана. Мигрантов везут в отделение, где проверяют.



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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid02stJ9dFUzUmSK52f75qzwtyLBJ4ygyHZEVTSiM2WbWn3w6KXeZbWE5yfzJb1t476Hl
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