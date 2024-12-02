Почему врагу так необходимо захватить Курахово: когда может начаться наступление РФ на Покровск

Россияне не скрывают своих намерений оккупировать Покровск Донецкой области. Почему врагу так необходимо захватить Курахово, прежде чем начать решающее наступление на Покровск? Когда может начаться наступление РФ на Покровск? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Враг бросит все силы на Покровск

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире канала "Эспрессо" отметил, что после того, как россияне захватят Курахово, они могут сосредоточить все свои силы и резервы для оккупации Покровска, чтобы выйти в тыл Торецкого и Часового Яра.

"Если россиянам удастся захватить Курахово, то это будет означать, что выпрямив линию фронта, враг бросит все силы на Покровск. Очевидно, что они не будут перебрасывать силы и средства для наступления на Запорожском направлении, или где-то еще. То есть, обезопасив себе южный фланг, россияне направляют свои силы на Покровск. Захватом Покровска опять же страхует южный фланг и разворачивается на север — в тыл Торецка, Часового Яра в направлении Константиновки", — отметил эксперт.

В то же время, он подчеркнул, что оккупантам до этого момента еще нужно дожить, ведь с такими ежедневными потерями им может не хватить сил для проведения таких действий.

Кураховский выступ нужен россиянам для наступления на Покровск

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ отметил, что российские оккупанты планируют установить контроль над Кураховским выступом до конца 2024 года. Он нужен им для наступления на Покровск, в которое враг хочет уйти уже в начале 2025 года.

Как отметил эксперт, цель этого наступления, помимо всего прочего, состоит в том, чтобы показать новоизбранному президенту США Дональду Трампу, что "вот мы можем продолжать вести наступление, захватывать территории, договаривайтесь с нами на наших условиях".

Коваленко отметил, что именно по этой причине наибольшее количество боеспособных подразделений и ресурсов враг сосредоточил на Кураховском направлении. Противник не жалеет ни сил, ни техники.

По словам эксперта, к тому же россияне стремятся вернуть контроль над всей территорией Курской области к инаугурации Трампа.

"До инаугурации Трампа они хотят выйти в положение, когда у них не будет уязвимостей. А в Курской области они не контролируют 800 кв. км территории. Это уязвимая их часть, на которую, конечно же, может давить Украина. Поэтому они пытаются всеми доступными ресурсами избавиться именно от этой уязвимости. А как это можно сделать? Так же, как и на Кураховском направлении – используя большое количество людского ресурса, используя без какой-либо экономии технику, чтобы прорываться", – подытожил Александр Коваленко.

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