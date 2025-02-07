Почему войска Северной Кореи понесли безумные потери: ключевые причины

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Марьян Ощановский
Войска Северной Кореи понесли рекордно тяжелые потери в течение двух месяцев активных боев на Курщине.
КНДР понесла большие потери. Фото из открытых источников
Как пишет издание The Times со ссылкой на слова воюющих на Курском плацдарме украинских бойцов, причины кроются в устаревшей тактике армии КНДР и в отсутствии должной поддержки их атак со стороны российской артиллерии.
Майор 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал изданию об одном интенсивном штурме позиций десантников, который длился много часов.
По его словам, он почувствовал облегчение, что корейцы не имели поддержки российской артиллерии, ударных беспилотников и танков, иначе корейцы составляли бы грозную боевую силу.
Как пишет The Times, северокорейские пехотинцы показали себя хорошо обученными солдатами с высоким уровнем мотивации. Это были молодые энергичные мужчины, заметно отличающиеся от бойцов ВСУ и армии РФ.
Капитан 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал, что во время одной атаки дрона было убито по меньшей мере 40 солдат армии КНДР.
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