Почему войска РФ расширяют вторжение в Украину: остановится ли армия РФ в следующем году

Наступление российских войск в Украине продолжается. Почему войска РФ расширяют вторжение в Украину, а не концентрируют все усилия лишь на Донбасс? Остановится ли армия РФ в следующем году? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Путин дает четко понять, что не собирается менять характер боевых действий

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью "Фокусу" заявил, что оккупанты пытаются расширить театр боевых действий за счет новых территорий Украины, отмечает. Получается пока не очень, но ясно, зачем это нужно Путину и как он собирается действовать.

По мнению эксперта, стоит ожидать расширения театра боевых действий за счет новых территорий. В первую очередь это будет происходить в Сумской и Харьковской областях, также будет попытка врага прорваться на территорию Днепропетровской области.

"Возможность масштабирования театра боевых действий будет использована российской стороной как военно-политическое давление на украинское руководство во время так называемых Стамбульских встреч по окончанию войны в Украине. Это то, что стоит ожидать не только на летний период, но и на осенний", – отметил Дмитрий Снегирев.

По его словам, последний телефонный разговор Путина и Трампа показал, что глава Кремля дает четко понять, что не собирается менять характер боевых действий до момента хотя бы выполнения промежуточных этапов так называемой СВО. Несмотря на колоссальные потери в живой силе, российские оккупационные войска не оставляют попыток продвижения в направлении Покровска и выхода на административные границы Донецкой области.

Эксперт подчеркнул, российские оккупанты не оставляют попыток взять под непосредственный контроль локации Сил обороны Украины на Покровском направлении. После установления контроля над трассами Покровск–Константиновка, Покровск–Межевая основная задача оккупантов — продвижение по флангам с целью создания оперативного окружения Сил обороны Украины на Покровском направлении.

Российское наступление захлебывается

Военный эксперт, майор запаса Национальной гвардии Украины и ветеран войны Алексей Гетьман заявил в интервью "РБК-Украина", что Россия пытается выжать максимум из наступления в 2025 году. Поэтому совсем небольшая вероятность, что в следующем году оккупационные войска смогут добиться успехов, поскольку у России заканчивается ресурс — человеческий, финансовый и другие.

Эксперт напомнил, что за год почти миллионная российская армия продвинулась вглубь Украины на 55 километров, потеряв при этом полмиллиона единиц живой силы. Сейчас российское продвижение замедлилось, а потери значительно выросли.

"В 2026 году они вообще продвигаться так не смогут, делать мощные наступательные действия, потому что нет у них на это ресурса. И финансового, и другого ресурса просто нет. Война, может, и не закончится, но она придет в более-менее позиционную", — уверен Гетьман.

По его мнению, российское наступление захлебывается. В то же время украинская армия маневрирует и обороняется. Нет ничего удивительного в продвижениях оккупантов, поскольку любая армия во время наступления имеет продвижение, вопрос только в том, как глубоко и какой ценой.

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