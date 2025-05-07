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Почему важно бить по территории РФ: объяснение офицера ВСУ

Украина атаковала дронами территорию России

7 мая 2025, 23:14
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Марьян Ощановский

Силам обороны Украины важно регулярно наносить удары по российской территории, подчеркнул заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник ВСУ Максим Жорин.

Почему важно бить по территории РФ: объяснение офицера ВСУ

Украина атаковала РФ. Фото из открытых источников

Территория врага должна страдать постоянно. Население враждебного государства должно чувствовать войну. Иначе власти РФ постоянно будут демонстрировать своим гражданам: войну вести нормально, она же нас не касается. Чтобы наши больные соседи хоть что-то поняли, за ними должно стабильно прилетать", — заявил Максим Жорин.

Учитывая имеющиеся в ВСУ силы и средства, по его мнению, не следует использовать боевые подразделения и их ресурсы для существенных продвижений на территории РФ.

"Концентрироваться следует на средствах дистанционного поражения. И напоминать за счет дронов и ракет российским городам, что в этой игре задействованы обе стороны", — добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ не способна форсировать Днепр, чтобы высадиться на правом берегу Херсонщины. "Враг делает вид, что где-то передвигается и намерен форсировать реку Днепр. Даже если противник сильно захочет это реализовать, то захватит какой-то небольшой плацдарм. Я сомневаюсь, что это будет иметь успех. Если говорить о плацдарме того уровня, который был у окупантов и из которого их выбили, то в ближайшее время это маловероятно". – резюмировал Роман Костенко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что экономика России, надутая за счет рекордных со времен СССР военных расходов, начала сдуваться. В первом квартале 2025 года российский ВВП впервые за три года начал сокращаться. Хотя год от года экономика РФ осталась в плюсе (на 1,7%), по отношению к предыдущему кварталу ее размер уменьшился на 0,3%, чего статистика не видела ни разу с апреля-июня 2022 года.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5699
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