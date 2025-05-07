Почему важно бить по территории РФ: объяснение офицера ВСУ

Силам обороны Украины важно регулярно наносить удары по российской территории, подчеркнул заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник ВСУ Максим Жорин.

Украина атаковала РФ. Фото из открытых источников

Территория врага должна страдать постоянно. Население враждебного государства должно чувствовать войну. Иначе власти РФ постоянно будут демонстрировать своим гражданам: войну вести нормально, она же нас не касается. Чтобы наши больные соседи хоть что-то поняли, за ними должно стабильно прилетать", — заявил Максим Жорин.

Учитывая имеющиеся в ВСУ силы и средства, по его мнению, не следует использовать боевые подразделения и их ресурсы для существенных продвижений на территории РФ.

"Концентрироваться следует на средствах дистанционного поражения. И напоминать за счет дронов и ракет российским городам, что в этой игре задействованы обе стороны", — добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ не способна форсировать Днепр, чтобы высадиться на правом берегу Херсонщины. "Враг делает вид, что где-то передвигается и намерен форсировать реку Днепр. Даже если противник сильно захочет это реализовать, то захватит какой-то небольшой плацдарм. Я сомневаюсь, что это будет иметь успех. Если говорить о плацдарме того уровня, который был у окупантов и из которого их выбили, то в ближайшее время это маловероятно". – резюмировал Роман Костенко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что экономика России, надутая за счет рекордных со времен СССР военных расходов, начала сдуваться. В первом квартале 2025 года российский ВВП впервые за три года начал сокращаться. Хотя год от года экономика РФ осталась в плюсе (на 1,7%), по отношению к предыдущему кварталу ее размер уменьшился на 0,3%, чего статистика не видела ни разу с апреля-июня 2022 года.