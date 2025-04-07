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Почему в ВМС Украины против прекращения огня в Черном море

NYT пишет о том, что капитаны и офицеры ВМС Украины скептически оценивают прекращение огня в Черном море

сегодня, 15:25
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Кравцев Сергей

У россиян намного больше интерес в прекращении огня в Черном море. Ведь тем самым агрессор может выбить у Украины важный козырь. Все прекрасно понимают, что именно в Черном море у Украины чуть ли не единственная область на поля боя, где она имеет преимущество. Об этом пишет The New York Times, цитируя заявления капитанов и офицеров ВМС Украины.

Почему в ВМС Украины против прекращения огня в Черном море

Прекращение огня в Черном море. Фото из открытых источников

В интервью The New York Times украинские военные отмечают, что прекращение огня может спасти порты от российских беспилотников и ракетных ударов, но это также может означать отказ Украины от стратегического преимущества на море.

"Я не хочу прекращения огня", — заявил Тариэль Хаджишвили, глава Novik LLC, украинского судоходного агента, работающего в Одессе. "Единственная сторона, которая хочет прекращения огня, — это Россия, потому что она больше не контролирует Черное море".

Капитан Дмитрий Плетенчук, представитель ВМС Украины, также заявил, что "для Украины прекращение огня в Черном море означает прежде всего прекращение атак на портовую инфраструктуру, чтобы наш зерновой коридор мог работать без сбоев".

"Ничего большего Россия не может нам предложить в этом соглашении", — сказал он NYT во время интервью в Одессе.

Учитывая нынешнюю ситуацию, эксперты не видят особой выгоды для Украины в прекращении огня в Черном море. По их словам, все, что Украина могла бы получить от прекращения огня, — это прекращение российских ударов по ее портам. В результате этих атак было повреждено несколько судов и уничтожено множество контейнеров и зернохранилищ. 

СМИ приводит заявление бывшего заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Васькова, который говорит, что на пике атак во второй половине 2023 года экспортные возможности одесских портов упали до 20 процентов.

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Источник: https://www.nytimes.com/2025/04/07/world/europe/ukraine-russia-black-sea-truce.html
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