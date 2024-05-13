Почему в серой зоне в Харьковской области не установили минные поля. Ответ военного

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Сейчас ведется много разговоров и раздается много критики по поводу того, что так называемая серая зона на границе с Россией была недостаточно заминирована. Однако, как отмечает военный Юрий Касьянов, плотно заминировать все, еще и в этой серой зоне просто невозможно.
Минные поля
Что касается вопроса укреплений и их плохого качества, то, по словам военного, это проблема еще родом с 2014 года, когда почему-то считалось, что достаточно солдату дать лопату, и он все сделает сам.
По его мнению, пока в армии, у конкретного батальона не появятся добавленные ресурсы и силы для возведения укреплений – толку не будет, деньги будут разворовывать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские террористы прорвались в Харьковской области и захватили несколько деревень, находящихся в серой зоне. Говорят, что они это смогли сделать , поскольку изменили тактику наступления на более креативную. Впрочем, также говорят и о том, что враг порвался, потому что серая зона не была заминирована.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!