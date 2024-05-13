Почему в серой зоне в Харьковской области не установили минные поля. Ответ военного

Сейчас ведется много разговоров и раздается много критики по поводу того, что так называемая серая зона на границе с Россией была недостаточно заминирована. Однако, как отмечает военный Юрий Касьянов, плотно заминировать все, еще и в этой серой зоне просто невозможно.

Минные поля

"Можно ли еще противотанковые мины поставить на танкоопасных направлениях, но противопехотные массово? — Не выйдет. Надо миллион мин на десять километров. Которые "поснимают" животные",

– подчеркнул эксперт.

Что касается вопроса укреплений и их плохого качества, то, по словам военного, это проблема еще родом с 2014 года, когда почему-то считалось, что достаточно солдату дать лопату, и он все сделает сам.

"На строительство укреплений всегда смотрели как на строительство дорог – как на способ беспроблемного обогащения так называемых "элит". Поэтому и настроили всякие сумасшедшие "ДОТы" на перекрестках дорог (где удобнее строить), и понарыли канавы под видом траншей в самых непригодных для обороны местах",

– отметил Касьянов.

По его мнению, пока в армии, у конкретного батальона не появятся добавленные ресурсы и силы для возведения укреплений – толку не будет, деньги будут разворовывать.

"Проблема не только в нехватке людей и вооружений. Это было всегда, и одни командиры научились воевать в условиях постоянного дефицита ресурсов, а другие – нет, потому что они не способны к обучению",

– говорит военный и добавляет, что именно это и является главной проблемой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские террористы прорвались в Харьковской области и захватили несколько деревень, находящихся в серой зоне. Говорят, что они это смогли сделать , поскольку изменили тактику наступления на более креативную. Впрочем, также говорят и о том, что враг порвался, потому что серая зона не была заминирована.



