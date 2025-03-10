Почему в РФ всерьез взволновались из-за появления в Украине истребителей Mirage 2000

На прошлой неделе стало известно, что Украина впервые использовала предоставленные Францией истребители Mirage-2000, чтобы отразить массированную ракетно-беспилотную атаку России. Как Украина в дальнейшем сможет использовать истребители Mirage 2000? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Истребитель Mirage 2000. Фото из открытых источников

За очень короткий срок Mirage 2000 приступили к выполнению боевых задач

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV заявил, что в ближайшее время ВСУ смогут использовать французские самолеты Mirage 2000 активнее и ближе к линии боевого соприкосновения.

"За очень короткий срок Mirage 2000 приступили к выполнению боевых задач. Их используют для перехвата воздушных целей. А это ракеты MICA — французского производства. Во Франции есть производство этих ракет. Было такое, когда они за год продавали по 3 тыс. этих ракет. Поэтому не одними AIM-120 (американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух — воздух" средней дальности – ред.) или AIM-9, или AIM-7 мы можем обеспечить свои самолеты", — отметил эксперт.

По словам Храпчинского, ракеты MICA могут быть адаптированы и под F-16.

"Стоимость этой ракеты довольно высокая, но если Европа активно развернет свой ВПК, то мы сможем быть обеспечены ракетами для самолетов", — заявил Храпчинский.

Эксперт подчеркнул, что информация о передаче определенных средств поражения для самолетов Mirage дает понимание, что в ближайшее время мы сможем использовать эти самолеты активнее и ближе к линии боевого соприкосновения.

Помощь Франции является очень существенной

Президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан в эфире канала "Киев24" заявил, что французские самолеты Mirage 2000 показали отличный результат во время вражеской атаки.

"Хочу с гордостью сказать, что эти самолеты показали себя шикарно в небе Украины, когда выполняли определенные задачи, в частности уничтожение БпЛА и ракет, которые запустили россияне. Так же было уничтожение объектов на земле", — подчеркнул эксперт.

По его словам, эта помощь является очень существенной, но Украине нужно таких самолетов еще больше, поскольку это европейские самолеты, поэтому США не могут на них влиять.

"Это означает, что они будут выполнять свои задачи, потому что, по моему мнению, из-за того, что тема F-16 является заполитизированной, поэтому это может влиять на боевую работу. Мы должны быть для этого гарантированно обеспечены, а для этого есть наши партнеры во Франции", — отметил Хазан.

Также он в очередной раз подчеркнул, что Украине нужно модернизировать собственные самолеты типа МиГ-29 до современного уровня, благодаря чему украинские военные смогут без всякого разрешения от союзников уничтожать оккупантов на территории РФ. Эксперт отметил, что с помощью этого Украина будет существенно влиять на экономику России.

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