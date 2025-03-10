Почему в РФ всерьез взволновались из-за появления в Украине истребителей Mirage 2000

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Кравцев Сергей
На прошлой неделе стало известно, что Украина впервые использовала предоставленные Францией истребители Mirage-2000, чтобы отразить массированную ракетно-беспилотную атаку России. Как Украина в дальнейшем сможет использовать истребители Mirage 2000? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
Истребитель Mirage 2000. Фото из открытых источников
Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV заявил, что в ближайшее время ВСУ смогут использовать французские самолеты Mirage 2000 активнее и ближе к линии боевого соприкосновения.
По словам Храпчинского, ракеты MICA могут быть адаптированы и под F-16.
Эксперт подчеркнул, что информация о передаче определенных средств поражения для самолетов Mirage дает понимание, что в ближайшее время мы сможем использовать эти самолеты активнее и ближе к линии боевого соприкосновения.
Президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан в эфире канала "Киев24" заявил, что французские самолеты Mirage 2000 показали отличный результат во время вражеской атаки.
По его словам, эта помощь является очень существенной, но Украине нужно таких самолетов еще больше, поскольку это европейские самолеты, поэтому США не могут на них влиять.
Также он в очередной раз подчеркнул, что Украине нужно модернизировать собственные самолеты типа МиГ-29 до современного уровня, благодаря чему украинские военные смогут без всякого разрешения от союзников уничтожать оккупантов на территории РФ. Эксперт отметил, что с помощью этого Украина будет существенно влиять на экономику России.
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