Почему в РФ резко изменили главную цель «СВО»: что уже не скрывает враг

Кремль изменил акценты в своей пропаганде, отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий. В частности, он пояснил, что ранее активно продвигался тезис, что Дональд Трамп может заставить Россию в мир, однако сейчас ее намеренно вытесняют. Российские чиновники и пропагандисты открыто заявляют о настоящих имперских целях — уничтожении Украины как государства и народа, подчеркнул эксперт.

Война в Украине

Как подчеркнул Голобуцкий, новые нарративы Кремля более откровенны и значительно ближе к реальности. По его словам, правда в том, что война России против Украины никогда не преследовала цель "демилитаризацию", "денацификацию" или отдвижение НАТО. Настоящая цель РФ – захват территорий и ликвидация украинской государственности.

Поэтому и Лавров, и сенаторы уже озвучивают спущенные тезисы: "Новая цель "СВО" – создание единого союзного государства России, Украины и Беларуси. Это было бы "восстановлением русского мира в рамках его природных границ" (заявление в Госдуме члена Комитета по обороне Виктора Соболева). А "жизнь Украины по ее законам недопустима", – говорит Голобуцкий.

Более того, говорит эксперт, российские чиновники все чаще стали говорить о том, что существование Украины по собственным законам "недопустимо". Таким образом, Кремль пытается оправдать любую агрессию и перечеркнуть право украинского народа на самоопределение.

Впрочем, как говорит Голобуцкий, эти имперские амбиции России не нов. На самом деле, говорит эксперт, они остаются прежними уже более 300 лет.

"Пока существует Украина – Россия не может чувствовать себя полноценной империей. Так что пока будет существовать Россия, Украина не сможет чувствовать себя в безопасности. Могут провозглашаться паузы в войне против Киева, однако они за последние столетия продолжались от нескольких лет до десятилетий. А дальше было очередное нападение Москвы", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, напоминает Голобуцкий, Лавров недавно озвучил еще один опасный тезис. Кремль заявляет, что любые мирные договоренности могут быть признаны недействительными, если их будут подписывать власти Украины, легитимность которой Россия ставит под сомнение. Речь идет, в частности, о требовании проведения срочных выборов в условиях войны.

Это выглядит либо как ультиматум, либо как попытка оправдать предстоящее нападение, считает Голобуцкий. При этом он считает, что идея, что пророссийские силы могут победить в украинских выборах, абсурдна.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ сбросили маски и заявили, что хотят от Украины.



