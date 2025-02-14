Почему в Кремле до сих пор эйфория от звонка Трампа: какие варианты теперь для Украины

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Кравцев Сергей
В Кремле не перестают подчеркивать, что первый разговор между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся именно по инициативе Вашингтона. Мол, США признали, что были неправы все эти годы и сняли международную блокаду российского террориста. Что же произошло? Какие теперь расклады для Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политический эксперт Андрей Смолий говорит, что своим звонком Путину Трамп фактически легализовал международного преступника, террориста и убийцу. Вывел его на цивилизованную арену. Вернул к жизни того, кто развязал самые кровавые бойни новой эпохи и века.
По его мнению, вряд ли это все приблизит мир в мире. Разве что умиротворит агрессора по типу 1937-1938 годов XX века в Европе.
Политический эксперт Сергей Таран считает, что Трамп готовит для Украины смесь финского и корейского вариантов, которую настойчиво предложат Украине.
Сергей Таран обращает внимание, что теперь все внимание должно быть к гарантиям безопасности, которые должна добиться Украины.
По мнению эксперта, такими гарантиями могут быть:
1) Масштабы и сроки снабжения западного оружия. (Возможно, американское оружие будет покупаться частично за европейские средства)
2) Конкретные даты вступления Украины в ЕС (но не в НАТО, по крайней мере, пока жив Путин)
3) Максимальное привлечение западных инвестиций в Украину (в том числе и в разработку редкоземельных металлов, хотя реалистичность именно этого плана Трампа сегодня выглядит несколько преувеличенной).
4) Создание совместных военных производств со странами ЕС.
5) Наблюдательная миссия (именно наблюдательная, а не миротворческая) отдельных европейских стран на линии противостояния.
6) Инициирование масштабных спецпроектов постройки оборонных сооружений на линии противостояния за западные деньги.
7) Существенное увеличение военных бюджетов европейских стран-членов НАТО (да, это для нас также важно).
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