Почему в Кремле до сих пор эйфория от звонка Трампа: какие варианты теперь для Украины

В Кремле не перестают подчеркивать, что первый разговор между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся именно по инициативе Вашингтона. Мол, США признали, что были неправы все эти годы и сняли международную блокаду российского террориста. Что же произошло? Какие теперь расклады для Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Мир все больше скатывается в трясину

Политический эксперт Андрей Смолий говорит, что своим звонком Путину Трамп фактически легализовал международного преступника, террориста и убийцу. Вывел его на цивилизованную арену. Вернул к жизни того, кто развязал самые кровавые бойни новой эпохи и века.

"Однако это не интересует Трампа. Его интересует собственный пиар и триумф. Де-факто система координат, в которой жил мир последние 70-80 годов окончательно разрушена. Сначала Путиным, теперь Трампом. "Да благословит Бог народы России и Украины". Написал Трамп после "душевного" разговора с Путиным и Зеленским. Трамп повторил все российские нарративы, которые десятками лет выстраивала роспропаганда. О Второй Мировой войне. Путин повторил Трампу все свои нарративы о "первопричинах" войны. А я напомню, что главной причиной является существование украинцев и Украины. А дальше… вы знаете о "стамбульских" требованиях террориста №1", – отметил эксперт.

По его мнению, вряд ли это все приблизит мир в мире. Разве что умиротворит агрессора по типу 1937-1938 годов XX века в Европе.

"Поэтому… даже если трампа даст временный эффект эфемерного мира, то дальнейшие события могут привести к еще более катастрофическим последствиям, причем – по всему миру. Пристегиваемся. Мир все больше скатывается в трясину", – отметил Андрей Смолий.

Теперь все внимание должно быть к гарантиям безопасности, которые должна добиться Украины

Политический эксперт Сергей Таран считает, что Трамп готовит для Украины смесь финского и корейского вариантов, которую настойчиво предложат Украине.

"Это читалось в риторике западных лидеров, прежде всего у Трампа, и удивительно, что для кого-то сейчас это стало неожиданностью. Причина этого в том, что по мнению доминирующего республиканского истеблишмента этот сценарий лучше "войны на истощение", которую по факту отстаивала администрация Байдена. Хотя главной стратегической мотивацией самого Трампа является не судьба Украины, а сдерживание Китая (в частности, расшатывание российско – китайского союза) и попытка перестроить правила мировой политика "под себя" – под собственные решения и договоренности. Решительный излом в российско-украинской войне мог бы наступить при условии полноценного привлечения войск стран НАТО на стороне Украины, но это слишком фантастический сценарий", – отметил эксперт.

Сергей Таран обращает внимание, что теперь все внимание должно быть к гарантиям безопасности, которые должна добиться Украины.

По мнению эксперта, такими гарантиями могут быть:

1) Масштабы и сроки снабжения западного оружия. (Возможно, американское оружие будет покупаться частично за европейские средства)

2) Конкретные даты вступления Украины в ЕС (но не в НАТО, по крайней мере, пока жив Путин)

3) Максимальное привлечение западных инвестиций в Украину (в том числе и в разработку редкоземельных металлов, хотя реалистичность именно этого плана Трампа сегодня выглядит несколько преувеличенной).

4) Создание совместных военных производств со странами ЕС.

5) Наблюдательная миссия (именно наблюдательная, а не миротворческая) отдельных европейских стран на линии противостояния.

6) Инициирование масштабных спецпроектов постройки оборонных сооружений на линии противостояния за западные деньги.

7) Существенное увеличение военных бюджетов европейских стран-членов НАТО (да, это для нас также важно).

"Все остальное – эмоции, пусть и искренние. Но на них мировая политика не работает", – подытожил Сергей Таран.

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