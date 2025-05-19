Почему в Европе боятся, что война в Украине кончится

"В случае окончания боевых действий в Украине угроза для нас возрастет", – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в беседе с BILD.

Владимир Путин

Около 800 тысяч российских солдат в случае перемирия не отправятся домой, говорит Певкур, а будут новые приказы. С ним согласны и спецслужбы. Как стало известно BILD, в случае перемирия западные разведки опасаются быстрой переброски российских войск из Украины в границы Финляндии и Норвегии, а также в балтийские страны и в Беларусь, то есть почти на границу с Польшей.

Как считают спецслужбы, уже существуют планы по этому поводу, а за последние месяцы Россия подготовила и соответствующую инфраструктуру. Реализовать их пока мешает только война в Украине.

Источник BILD утверждает, что если перемирие состоится в ближайшее время и Россия будет уверена в его надежности, она может перебросить войска в Беларусь во время учений "Запад-2025". При этом, напоминает источник, Россия использовала военные маневры в Беларуси в качестве повода для размещения армии вблизи украинских границ в 2021 году. В этот раз возможны цели – Литва или Польша.

Источник признает:

"Конечно, мы все хотим, чтобы в Украине наступил мир. Но надо честно сказать: если война продолжится, "Запад-2025" останутся лишь маневрами, поскольку ключевые силы будут заняты в другом месте. Если же закончится в условиях России, “Запад” может стать началом новой войны против нас".

Другой западный чиновник также предупреждает BILD:

Россия воспринимает слабость как возможность для новых завоеваний. После Грузии был Крым, потом Донбасс, затем Украина. Если мы дадим Путину понять, что он может сохранить аннексированные территории, он выберет себе следующую, более крупную цель".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, приближенные к Путину, сообщает, что Россия до конца года может захватить 4 области Украины. Народный депутат Алексей Гончаренко убежден, что таких источников в западных СМИ быть не может.