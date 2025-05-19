Почему в Европе боятся, что война в Украине кончится

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Недилько Ксения
"В случае окончания боевых действий в Украине угроза для нас возрастет", – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в беседе с BILD.
Владимир Путин
Около 800 тысяч российских солдат в случае перемирия не отправятся домой, говорит Певкур, а будут новые приказы. С ним согласны и спецслужбы. Как стало известно BILD, в случае перемирия западные разведки опасаются быстрой переброски российских войск из Украины в границы Финляндии и Норвегии, а также в балтийские страны и в Беларусь, то есть почти на границу с Польшей.
Как считают спецслужбы, уже существуют планы по этому поводу, а за последние месяцы Россия подготовила и соответствующую инфраструктуру. Реализовать их пока мешает только война в Украине.
Источник BILD утверждает, что если перемирие состоится в ближайшее время и Россия будет уверена в его надежности, она может перебросить войска в Беларусь во время учений "Запад-2025". При этом, напоминает источник, Россия использовала военные маневры в Беларуси в качестве повода для размещения армии вблизи украинских границ в 2021 году. В этот раз возможны цели – Литва или Польша.
Источник признает:
Другой западный чиновник также предупреждает BILD:
Напомним, портал "Комментарии" писал , что издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, приближенные к Путину, сообщает, что Россия до конца года может захватить 4 области Украины. Народный депутат Алексей Гончаренко убежден, что таких источников в западных СМИ быть не может.
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