Почему в 2025 году завершения войны не будет: когда это поймут в США

Завершение войны для русского диктатора Владимира Путина – это начало его конца. Ведь экономика "эрефии", развернутая в милитарную сторону, не сможет генерировать оборотные средства в других отраслях. Потому диспропорции и отсутствие дешевого кредитования продолжат кризисные тенденции. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью нашему порталу известный украинский политолог Владимир Цибулько.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Романтизм Келога (будущего спецпредставителя США по вопросам Украины – ред.) разобьется об упрямство путина, и американцам придется терять лицо, и, что особенно, признавать правоту украинцев в оценках путинского извращения им тоже не с руки. Поэтому придется, все же, бить путина руками украинцев, поскольку не битый пути ни на какие уступки не пойдет, а уступки за счет Украины станут поражением для Трампа", – считает эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — гражданам Украины нужно перестать жить ожиданием скорого завершения войны. Следует быть реалистами и понимать, что этого не произойдет. Единственный реальный вариант – это прекращение горячей фазы войны, но не ее завершение. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Укринформу" высказал капитан Роберт Бровди, более известный украинцам по позывному "Мадьяру".

Также портал "Комментарии" сообщал – с приближением даты инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа все активнее обсуждают возможные сценарии послевоенной безопасности Украины. Как передает портал "Комментарии", проанализировав мнения экспертов, издание "The New York Times" выделило четыре сценария, наиболее активно обсуждаемых на Западе.



