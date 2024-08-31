Почему уволили командующего Воздушными силами: Умеров о связи с катастрофой F-16

В ответ на недавнюю авиакатастрофу истребителя F-16, унесшей жизни украинского пилота, Министр обороны Украины Рустем Умеров официально опроверг любую связь между трагическим инцидентом и увольнением командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Министр обороны Украины раскрывает подробности увольнения командующего Воздушными силами

По словам Умерова, это решение — часть более широкой ротации кадров, направленная на укрепление обороноспособности страны в условиях продолжительной войны.

"Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса... на этом этапе я бы их не связывал", — сказал он.

Согласно официальным данным, катастрофа произошла при отражении масштабного ракетного нападения России 26 августа, что стало очередным испытанием для украинских оборонных сил.

Министр обороны Украины также отметил, что в настоящее время проводится подробный анализ всех обстоятельств катастрофы с открытым привлечением международных партнеров, что поможет выявить истинные причины и потенциально внести коррективы в тренировочные и оперативные процедуры Воздушных сил.

Напомним, что в пятницу, 30 августа, президент Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука. Офис президента обнародовал указ Зеленского за №600/2024 от 30 августа 2024 года.

"Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины", — говорится в документе.

Впоследствии, в своем вечернем обращении, президент подтвердил информацию о том, что уволил Николая Олещука.

Читайте на портале "Комментарии" — Командование Сил беспилотных систем ВС Украины прокомментировало скандальное назначение начальником штаба Романа Гладкого. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном в Facebook ВСУ.