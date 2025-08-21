Почему украинская дальнобойная ракета получила название "Фламинго": неожиданный казус

Украинская оборонная промышленность представила новую крылатую ракету "Фламинго", способную поражать цели на расстоянии до 3000 километров. Однако почему украинская ракета получила название экзотической птицы розового цвета? Как оказалась причина этого оказалась отнюдь не военная.

Украинская дальнобойная крылатая ракета "Фламинго" Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Журналисты Associated Press впервые побывали на одном из тайных заводов, где разрабатывают украинские дальнобойные ракеты. В центре внимания оказалась FP-5 "Фламинго". Это новая ракета, которая считается одной из самых больших и мощных крылатых ракет в мире.

Как узнали журналисты, необычное название ракеты "Фламинго" происходит от заводской ошибки, когда случайно ракету FP-5 выкрасили в розовый вместо черного цвета.

"Поскольку начальные версии ракеты получились розовыми из-за заводской ошибки, ее назвали "Фламинго" – и это название прижилось", – сообщает Associated Press.

Крылатую ракету FP-5 "Фламинго" разработала украинская компания Fire Point. Среди ключевых характеристик отечественной ракеты особым показателем является ее дальность полета до 3000 км, что позволит даже атаковать Москву, расстояние до которой из Киева составляет 750 км.

Вес боевой части "Фламинго" составляет 1150 кг, что в 2,5 раза больше американской Tomahawk, а максимальная скорость достигает 950 км/ч. Точность ракеты составляет до 14 метров. В настоящее время компания Fire Point производит около одной ракеты в день. К октябрю производственные мощности планируют увеличить в семь раз.

