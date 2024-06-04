Почему Украине не стоит торопиться с переговорами: названные причины

Некоторые утверждают, что лучшее, на что может надеяться Украина, это соглашение, предусматривающее потерю части территорий, отмечает политолог Юрий Богданов.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, даже если предположить, что этот прогноз сбывается, характер и степень имеют значение — есть худшие и лучшие варианты: переговоры с позиции силы возможный сценарий.

"Те, кто предлагает переговоры между Киевом и Москвой сейчас, склонны верить, что Украина не может добиться ничего похожего на победу; что время в пользу России; что продолжение вооруженного сопротивления Украины приведет только к новым смертям, разрушениям и территориальным потерям, которые она может предотвратить путем достижения урегулирования — в ближайшее время. Сторонники соглашения с Путиным, кажется, уверены, что могут предвидеть развязку войны: победу России в той или иной форме",

– отмечает эксперт.

Однако, добавляет он, такие утверждения не имеют доказательной базы. По его словам, правда в том, что никто не может быть уверен, чем закончится эта война, и прогнозисты должны быть скромнее, учитывая, что почти все прогнозы по-прежнему оказались неверными.

При этом Богданов подчеркивает, что сторонники переговоров сейчас избегают ответа на критически важный вопрос: кто будет (или должен) инициировать переговоры?

Это, по словам эксперта, могли бы быть Штаты, но шансов на это практически нет, пока Джо Байден остается президентом, и не факт, что так будет при президентстве Дональда Трампа.

Переговоры могла бы организовать Украина, но Владимир Зеленский не выражал ни малейшего желания пойти на этот шаг. Украинское общество в целом тоже не готово поднять белый флаг.

Тогда получается, что переговоры должен организовать кремлевский диктатор Владимир Путин. Однако, говорит Богданов, он тоже их не хочет, потому что верит, что может добиться большего. При этом эксперт подчеркивает, что ничего похожего на крушение украинского фронта или масштабные российские прорывы не было.

"Предположение о том, что Россия может захватить Харьков, не выдерживает критики. Потому что сейчас помощь начала поступать. Сторонники переговоров перечисляют проблемы, с которыми столкнулись ВСУ — есть что указать, — но не вспоминают проблемы России и ее огромные потери, в первую очередь техники",

– подчеркивает Богданов.

По его мнению, было бы глупо спешить с переговорами, прежде чем мы увидим, как дополнительное оружие изменит положение дел, и сможет ли армия РФ продвигаться, когда у Украины будет больше огневой мощи.

"У Украины есть время для того, чтобы улучшить свои позиции. Западное вооружение начало поступать на фронт, и его объемы увеличатся в ближайшие месяцы. Россия и Украина могут наконец провести переговоры о политическом урегулировании. Но не сейчас",

– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Офисе президента считают , что все разработчики "мирных сценариев" просто не понимают сути войны РФ против Украины.



