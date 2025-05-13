Почему Украине не стоит полагаться на партнеров: главные причины

ВСУ следует построить собственную систему безопасности, а не полагаться на западных союзников, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин.

Украина призывает к миру. Фото из открытых источников

"Свое личное мнение о том, стоит ли рассчитывать на партнеров, уже высказывал неоднократно. В общем, не нам на кого рассчитывать, кроме себя. А из этого следует главная наша задача: должны построить собственную систему безопасности, которая полностью нас сможет защитить. И не только нас, а всю Европу, которая также может оказаться в ситуации, когда потребуется помощь", — подчеркнул Максим Жорин.

В то же время, отметил он, в нынешнем положении Украине нужны партнеры и союзники.

"Мощностей по количеству снарядов, вооружениям и его ремонту у нас недостаточно. Обеспечить самостоятельно дипломатическое и экономическое давление на РФ мы тоже не можем. Поэтому работать с нашими союзниками необходимо, побуждая их к реальным действиям, а не заявлениям, от которых уже даже не смешно. Однако ни в коем случае нельзя строить свое будущее на их силах", – добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерала Сергея Суровикина — бывшего командующего группировкой российских войск в Украине, руководившего отступлением из Херсона, — почти за два года отсутствия в публичном пространстве заметили на церемонии возложения венков в Алжире. На фотографиях, сделанных на военном кладбище Дели Ибрагим, Сергей Суровикин изображен во главе колонны сотрудников диппредставительства. Генерал идет рядом с военным атташе России Владимиром Цукановым к могиле советского солдата И. Остапченко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что требуя от Украины немедленно начать мирные переговоры с Россией, Дональд Трамп отверг разработанные планы европейских стран, которые хотели убедить США ввести санкции против РФ в случае отказа Москвы от 30-дневного перемирия с 12 мая. Европейские дипломаты рассказали The Guardian, что целью визита Кира Стармера, Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Дональда Туска в Киев было оказывать давление на Дональда Трампа, чтобы он признал, что Владимир Путин медлит с миром, а потому у США нет другого выбора, как ввести жесткие экономические санкции.