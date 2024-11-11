Почему украинцы поддерживают мобилизацию женщин: основные причины

Кроме мобилизации мужчин, в Украине также активно обсуждается возможное введение мобилизации женщин. Портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group выяснил основные причины, почему украинцы поддерживают мобилизацию женщин в Украине.

Мобилизация женщин в Украине. Фото из открытых источников

Военная из 92 отдельной штурмовой бригады Евгения Закревская считает, что у украинцев есть три варианта выбора на войне: оккупация, эмиграция и сопротивление. По ее словам, чтобы продолжать сопротивляться, в Украине "давно нужно объявить обязательную мобилизацию женщин". Глава проекта Victory drones Мария Берлинская также отмечает, что без мобилизации женщин Украине "придется сдаться".

Почему некоторые люди поддерживают мобилизацию женщин по исследованию Active Group:

— Женщины могут выполнять много работ в ВСУ – 38,9%

— Привлечение женщин является вынужденной мерой – 34,9%

— Женщины на многих должностях работают лучше, чем мужчины – 34,2%

— Женщины имеют те же права, что и мужчины – 33,2%

— Женщины имеют те же обязанности, что и мужчины – 18,1%

— Женщины могут быть компетентнее мужчин – 16,6%

— Женщины сделают ВСУ более гибкими – 10,1%

— Женщины более выносливы – 9,7%.

— Другое – 8,7%

— Затрудняюсь ответить – 20,8%

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политический обозреватель Виталий Портников рассказал о снижении мобилизационного возраста и мобилизации женщин в Украине. По его словам, такой сценарий вполне возможен, если война в Украине продлится еще несколько лет.

Также "Комментарии" писали об украинской актрисе, вступившей в ряды ВСУ. На это поступок ее вдохновила Виктория Ковач – руководительница медицинской службы 3-й отдельной штурмовой бригады.