Почему украинцы не хотят в армию: главные недостатки мобилизации

Мобилизации в Украине не хватает справедливости, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Сложности мобилизации в Украине. Фото из открытых источников

"Можно делать рекрутинговые центры вместо ТЦК или еще какие-то реформы для улучшения мобилизации. Но главная проблема состоит в том, что в процессе мобилизации нет справедливости. В столь большой войне, когда важное привлечение всего населения, воевать не имеют только мотивированные добровольцы и те, кто не смог купить бронь. Воевать должны представители всех категорий общества. В том числе дети политиков и чиновников, блоггеры и активисты, представители шоу-бизнеса. Люди – не идиоты. Они видят, как в жизни так называемой элиты ничего не изменилось. Соответственно и мотивировать их идти в армию достаточно сложно", — заявил Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что " конечно, те, кто живет в парадигме "пусть дети депутатов воюют", найдут сотни объяснению своей трусости и безразличию".

"Однако это не отменяет необходимости убрать категорию украинцев, почему не созданных для армии. Молчу уже о временах и войнах, когда честь и достоинство были важными ценностями, а неучастие в войне для элит считалось позором", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ растет количество случаев самовольного ухода из части, рассказал руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Геннадий Друзенко. "У нас открыто 114 тысяч уголовных дел. По некоторым делам проходят по 10-20 человек. Я знаю, что далеко не все такие дела попадают в статистику. Приблизительно 150 тысяч случаев СОЧ — это довольно взвешенная цифра. Соответственно, у нас каждый 6- 7-й военный взял шинель и пошел домой", — сказал он.