Почему Украина упустила шанс получить Gripen: заменой чего может стать Mirage-2000

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Кравцев Сергей
Время от времени в Украине поднимают разговоры о самолетах Gripen и Mirage-2000, которые могут существенно усилить наш авиапарк. Однако мало кому известно, что Украина в свое время отказалась от самолетов Gripen. Почему так вышло? И заменой чего в нашей армии могут стать Mirage-2000? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Самолет Gripen. Фото: из открытых источников
Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV рассказал, что в 2020 году Воздушные силы опубликовали информацию, в которой определили самолет Gripen как перспективный для Украины.
Впрочем, добавил эксперт, Украина отказалась от этой идеи из-за начала полномасштабной войны. По словам эксперта, Киев также рассматривал для вооружения Воздушных сил и самолеты F-16 и F-18, Eurofighter и Rafale.
Эксперт отметил, что наиболее распространенный самолет, который мы могли бы себе позволить – это был F-16. Потому что их очень много. Шведы не дали бы нам больше одной эскадрильи, а это маловато. И в то время нам нужно было как можно быстрее получить самолет, наиболее подходящий для наших возможностей. Быстрая переобучение, подготовка инженерного состава и технической базы.
Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV выразил мнение, что французские истребители Mirage-2000 могут заменить бомбардировщик Су-24, который сегодня ВСУ активно используют в войне.
По его словам, современные условия войны требуют от ВСУ применения именно универсального боевого самолета.
По мнению Андрея Крамарова, не исключено, что Украина может получить модернизированные версии Mirage-2000, которые будут работать и по воздушным целям, в том числе по "шахедам" и ракетам, и по наземным целям.
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