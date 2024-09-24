Почему Украина упустила шанс получить Gripen: заменой чего может стать Mirage-2000

Время от времени в Украине поднимают разговоры о самолетах Gripen и Mirage-2000, которые могут существенно усилить наш авиапарк. Однако мало кому известно, что Украина в свое время отказалась от самолетов Gripen. Почему так вышло? И заменой чего в нашей армии могут стать Mirage-2000? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Самолет Gripen. Фото: из открытых источников

Шведы не дали бы нам больше одной эскадрильи, а это маловато

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV рассказал, что в 2020 году Воздушные силы опубликовали информацию, в которой определили самолет Gripen как перспективный для Украины.

"Потому что он значительно дешевле всех других самолетов. Он значительно моложе. И характерная черта — это возможность взлетать на коротких дистанциях. Что очень важно во время боевых действий. И в принципе визия предусматривала, что с 2026 года Украина начнет закупать около 10-18 самолетов в год. Которые приблизятся к общему количеству более 100 самолетов. И это будут воздушные силы с самолетами 4+ поколения, которые смогут обеспечить все потребности", — пояснил Храпчинский.

Впрочем, добавил эксперт, Украина отказалась от этой идеи из-за начала полномасштабной войны. По словам эксперта, Киев также рассматривал для вооружения Воздушных сил и самолеты F-16 и F-18, Eurofighter и Rafale.

Эксперт отметил, что наиболее распространенный самолет, который мы могли бы себе позволить – это был F-16. Потому что их очень много. Шведы не дали бы нам больше одной эскадрильи, а это маловато. И в то время нам нужно было как можно быстрее получить самолет, наиболее подходящий для наших возможностей. Быстрая переобучение, подготовка инженерного состава и технической базы.

Нам нужны универсальные боевые самолеты

Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV выразил мнение, что французские истребители Mirage-2000 могут заменить бомбардировщик Су-24, который сегодня ВСУ активно используют в войне.

"Mirage-2000... разрабатывали параллельно с F-16. То есть техническая задача была сформирована в конце 70-х годов. Но эксплуатировать ее начали с 1984 года", — сказал эксперт.

По его словам, современные условия войны требуют от ВСУ применения именно универсального боевого самолета.

По мнению Андрея Крамарова, не исключено, что Украина может получить модернизированные версии Mirage-2000, которые будут работать и по воздушным целям, в том числе по "шахедам" и ракетам, и по наземным целям.

"Прежде всего, этот самолет должен быть заменой для Су-24 – это фронтовой бомбардировщик, который мы также активно используем... Mirage-2000 – это и расширение нашей номенклатуры вооружения. Поскольку есть европейская школа вооружения, в том числе авиационных ракет". Это определенный тип вооружения, не используемый американскими самолетами", — рассказал Крамаров.

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