Почему Украина оказалась неготовой к российскому вторжению три года назад: опрос

Подавляющее большинство наших соотечественников считает, что для подготовки отпора российской агрессии сделано было недостаточно. Вину возлагают на политическое руководство и на самих себя. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Социологи отмечают, накануне широкомасштабного вторжения в 2022 году КМИС задавал респондентам вопрос, а насколько нападение является реальным. Тогда 49% считали реальной возможность вторжения, а 39% отвечали, что вторжения не будет.

КМИС в мае 2022 года и в феврале 2025 года (накануне третьей годовщины вторжения) задавал респондентам вопрос, насколько достаточно или недостаточно сделала Украина для подготовки к нападению.

И в мае 2022 года, и в феврале 2025 года украинцы преимущественно считали, что Украина сделала скорее или абсолютно недостаточно для подготовки. Причем, критические оценки даже выросли — с 52% в мае 2022 года до 81% в феврале 2025 года стало больше тех, кто считает приложенные усилия были недостаточными.

Считают, что Украина приложила достаточно усилий — 13% (в мае 2022 года таких было 43%).

Результаты опроса показывают, что среди населения нет однозначного консенсуса и видения причин недостаточной подготовки к вторжению. Так, относительно больше всего респондентов говорили о том, что политической власти не удалось приложить необходимые усилия (41% среди тех, кто считает, что Украина не была готова), и что само население не верило и не готовилось (32%).

Кроме этого, достаточно много респондентов говорили о влиянии пророссийских сил и агентов (21%), о недостаточной поддержке Запада (16%), о том, что Россия обладала слишком большими ресурсами (15%). Относительно реже всего респонденты выбирали такие ответы, как то, что военное командование не смогло приложить должных усилий (13%), и что за этот период объективно невозможно подготовиться и все учесть (10%).

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