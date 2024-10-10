Почему Украина нужна НАТО: веские аргументы

Война в Украине – ключевая причина существования НАТО. Этот фактор Украина должна максимально использовать в свою пользу, заявил политический эксперт Иван Усс.

Альянс - важный партнер Украины. Фото из открытых источников

"По окончании "холодной войны" с Советским союзом и ликвидации авторитарных режимов в Европе, многие на Западе начали считать, что времена НАТО прошли, а потому блок нужно распустить. В конце 1990-х годов звучали разные предложения относительно будущего Альянса. В частности, в качестве альтернативы НАТО обсуждалось создание единого военного альянса с Россией. Ситуация существенно изменилась после начала агрессии РФ против Украины. Вопрос необходимости существования НАТО вернулся в повестку дня. Украина фактически предоставила второе дыхание Альянсу", – прокомментировал Иван Усс.

По словам эксперта, если бы не вторжение РФ в Украину, Финляндия и Швеция до сих пор не были бы членами НАТО.

"На Западе бы удивились, если бы 23 февраля 2022 кто-то заявил, что в ближайшее время Финляндия и Швеция присоединятся к Альянсу. Сейчас уже никого не удивляет, что Финляндия и Швеция в Альянсе, несмотря на многолетнюю нейтральность Швеции и вынужденную нейтральность Финляндии как страны, которая находилась между НАТО и СССР, а затем РФ", — отметил он.

По мнению политолога, дальнейшая судьба НАТО в значительной степени зависит от результатов выборов в США.

"Дональд Трамп последовательно придерживается антинатовской риторики. В свое время его бывший советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что Трамп вообще не прочь вывести США из НАТО. Пока риторика Трампа по Альянсу остается достаточно агрессивной", — добавил эксперт.