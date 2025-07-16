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Почему Украина не получит ракеты "Томагавк" - объяснение Скибицкого

Представитель ГУР предостерег, что применение этих ракет чрезвычайно сложно.

16 июля 2025, 09:20
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Клименко Елена

Даже если США передадут Украине дальнобойные крылатые ракеты типа Tomahawk, их боевое применение будет крайне затруднено из-за технических и инфраструктурных ограничений. Об этом рассказал заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Guardian.

Почему Украина не получит ракеты "Томагавк" - объяснение Скибицкого

Фото: из открытых источников

По словам Скибицкого, эти ракеты обычно запускаются с боевых кораблей или стратегических бомбардировщиков, которых у Украины нет.

"Tomahawk — это сложное вооружение. Его основные платформы — военные корабли или стратегическая авиация. А у нас нет таких самолетов", — отметил представитель разведки.

При этом Скибицкий отметил критическую потребность ВСУ в поражении важных военных объектов в глубине территории России. В частности, он пояснил, что противник переместил стратегическую инфраструктуру более чем на 500 км вглубь, и сейчас достать эти цели можно только с помощью дронов с ограниченной взрывчаткой — до 5 кг.

Украинская сторона ведет переговоры с Вашингтоном по снятию ограничений на применение ракет ATACMS с дальностью до 300 км. Эти ракеты имеют более мощную боеголовку — около 500 кг — и могут обеспечить выведение из строя важных военных объектов на расстоянии, которое сейчас является критическим.

"Нам необходимо получить разрешение на использование дальнобойных ракет. Мы стремимся производить поражение целей в соответствии со стандартами НАТО", — подчеркнул Скибицкий.

Напомним, что ранее Washington Post сообщал: Дональд Трамп рассматривал возможность передачи Украине Tomahawk, однако принятие решения отсрочено.

В свою очередь военный эксперт Валерий Романенко заявил, что не стоит полагаться на Трампа в вопросе такого вооружения.

"Скорее всего, он ничего не передаст, что реально может повредить Путину", – пояснил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что в понедельник американский президент Дональд Трамп объявил о масштабной инициативе по поставке вооружений Украине, которая будет финансироваться союзниками по НАТО. Кроме того, он пригрозил Москве новыми экономическими санкциями.



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