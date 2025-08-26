logo

Почему Украина не бьет по РФ своими дальнобойными ракетами: сообщили важный нюанс
Почему Украина не бьет по РФ своими дальнобойными ракетами: сообщили важный нюанс

Украинские ракеты, кроме Нептуна, остаются в основном теоретическими и медийными, и их боевого применения против России еще не было, говорит Ступак.

26 августа 2025, 20:55
Автор:
Лиля Воробьева

В Украине объявили о создании новых дальнобойных средств, однако пока их практическое применение против территории России не зафиксировано. Об этом в эфире Radio NV сообщил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Почему Украина не бьет по РФ своими дальнобойными ракетами: сообщили важный нюанс

Украинские ракеты (фото из открытых источников)

По его словам, украинские разработки, кроме ракеты "Нептун", остаются преимущественно теоретически и еще не были использованы на практике. Он подчеркнул, что ракету "Фламинго" не следует сравнивать с российскими аналогами, ведь те уже испытаны в боях против Украины.

"Давайте вернемся немного в прошлое. Где дрон "Маричка"? Нет "Марички". "Трембита" называли. Нет пока. "Ад". Нет еще", — отметил Ступак.

Эксперт объяснил, что препятствиями для запуска этих разработок могут быть как лишний PR, так и последствия российских ударов по украинским предприятиям, производящим компоненты для вооружения. Подобные атаки способны отсрочить процесс на несколько месяцев.

По его мнению, наиболее эффективной стратегией было бы "тихое производство": проведение испытаний, анализ результатов, корректировка и повторное тестирование. Лишь после успешного боевого применения против объекта на территории РФ следует публично объявлять о серийном производстве.

"Заявления без реализации – это не влияет хорошо на медийную составляющую, не влияет хорошо на моральное состояние украинцев, потому что мы все ожидаем где оно, а пока его нет", – подчеркнул Ступак.

В то же время он отметил, что российская армия продолжает наносить удары по украинской логистике и предприятиям, связанным с производством вооружения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в обществе продолжает обсуждаться чудо-оружие Украины – крылатая ракета "Фламинго". Однако у этого оружия все же прослеживаются очевидные изъяны, в частности высокая радарная заметность и отсутствие современной системы управления. Это делает новую ракету потенциально уязвимой для систем ПВО, имеющихся у врага. Да и 40 минут на подготовку к старту, к сожалению, вполне достаточно, чтобы успел прилететь "Искандер". Такое мнение высказал политический аналитик Александр Кочетков.



Источник: https://www.youtube.com/watch?si=F1F3B5bq_pKZrxqR&t=566&v=ChDh0bFWXyI&feature=youtu.be
