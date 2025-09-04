Почему удары по НПЗ в России не повлияют на линию фронта: какая цель Украины действительно

Украина активно осуществляет атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам, однако, по оценкам британского военного аналитика Майкла Кларка, эта стратегия используется не для изменения ситуации на фронте. По его словам, это способ Украины повлиять на внутреннюю экономику России.

Удар по НПЗ в РФ. Фото из открытых источников

Майкл Кларк в эфире Sky News заявил, что украинские удары по НПЗ уже коснулись около 11% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Это привело к дефициту бензина на внутреннем рынке, из-за чего оптовые цены поднялись на 55%. Как следствие, правительство России вынуждено вмешиваться, чтобы снизить социальное напряжение среди населения.

В то же время, аналитик подчеркивает, что удары вряд ли повлияют на ход боевых действий на линии фронта.

"Повлияет ли это непосредственно на войну? Наверное, нет. Потому что российские военные работают на дизельном топливе. Это влияет на войну в том смысле, что создает неудобства и беспокоит россиян, а также напоминает российскому населению, что эта война имеет цену и для них", — указывает Кларк.

Аналитик также отметил, что Украина сознательно атакует перерабатывающие мощности, а не экспортные маршруты. Если бы Киев нанес удары по экспортной инфраструктуре, это подняло бы мировые цены на нефть и вызвало бы негативную реакцию со стороны США.

По мнению Кларка, стратегия Украины направлена не столько на военный компонент, сколько на психологическое и экономическое давление на российское общество.

