Почему участились разговоры о контрнаступлении ВСУ – что будет происходить перед этим

С наступлением апреля существенно участились разговоры о приближающемся контрнаступлении ВСУ. Причем прогнозы скорого наступления украинской армии делают не только военные эксперты политологи, но и первые лица государства. Говорят об этом также на Западе. Почему так происходит? И есть ли основания говорить, что вскоре прогнозы могут осуществиться и украинские территории начнут освобождать наши защитники? Издание "Комментарии" разобралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Может случиться так, что сработает психологически фактор – при первых попытках удачных атак украинских сил российские тылы начнут сыпаться

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что логика в постоянных разговорах о контрнаступлении ВСУ есть. Такие разговоры – это часть информационной войны, чтобы психологически давить на российских оккупантов. В результате, когда контрнаступательные действия действительно начнутся, деморализованная армия РФ может быстро "посыпаться".

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По словам Александра Мусиенко, западные партнеры очень хорошо подыгрывают Украине в этом плане и своими заявлениями "подогревают" обстановку, не давая спокойно спать оккупантам.

"Эта война ведется, в том числе, в информационном пространстве... Но есть два элемента. Очевидно, есть уверенность наших партнеров в наших силах и в том, что Россия истощается и имеет более слабые оборонительные порядки, чем кому-то может казаться, особенно на юге. Идет информационная психологическая игра. Россия постоянно демонстрирует активность, что они окапываются, строят рубежи, "зубы дракона" и т.д. А мы, в свою очередь, говорим — мы не боимся, мы все это сметем. Конечно, по врагу это бьет психологически, это деморализует. С этой точки зрения есть позитив", — резюмировал эксперт.

В ближайшие несколько недель мы начнем выжигать российские тылы

Военный эксперт, военный летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан придерживается того мнения, что ВСУ не будут откладывать контрнаступление на май. И в ближайшие несколько недель украинские защитники действительно начнут выжигать российских захватчиков. Свое мнение эксперт озвучил в эфире телеканала "Эспрессо".

"В течение нескольких дней перед наступлением ВСУ будут работать по тылам россиян дальнобойными системами. Будут происходить массированные удары по российским тылам беспилотниками, ракетами М31, управляемыми бомбами JDAM-ER", – отметил Свитан.

Эксперт считает, что украинские защитники получат еще несколько видов оружия, которое не было заявлено, но в отношении которого давно делают намеки наши партнеры.

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