Почему участились разговоры о контрнаступлении ВСУ – что будет происходить перед этим

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Кравцев Сергей
С наступлением апреля существенно участились разговоры о приближающемся контрнаступлении ВСУ. Причем прогнозы скорого наступления украинской армии делают не только военные эксперты политологи, но и первые лица государства. Говорят об этом также на Западе. Почему так происходит? И есть ли основания говорить, что вскоре прогнозы могут осуществиться и украинские территории начнут освобождать наши защитники? Издание "Комментарии" разобралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что логика в постоянных разговорах о контрнаступлении ВСУ есть. Такие разговоры – это часть информационной войны, чтобы психологически давить на российских оккупантов. В результате, когда контрнаступательные действия действительно начнутся, деморализованная армия РФ может быстро "посыпаться".
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По словам Александра Мусиенко, западные партнеры очень хорошо подыгрывают Украине в этом плане и своими заявлениями "подогревают" обстановку, не давая спокойно спать оккупантам.
Военный эксперт, военный летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан придерживается того мнения, что ВСУ не будут откладывать контрнаступление на май. И в ближайшие несколько недель украинские защитники действительно начнут выжигать российских захватчиков. Свое мнение эксперт озвучил в эфире телеканала "Эспрессо".
Эксперт считает, что украинские защитники получат еще несколько видов оружия, которое не было заявлено, но в отношении которого давно делают намеки наши партнеры.
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