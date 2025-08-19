Почему Трамп передумал отдавать Донбасс Путину: что произвело на лидера США огромное впечатление

Во время переговоров в Вашингтоне европейские лидеры пытались донести до президента США Дональда Трампа опасность возможных уступок России в отношении вывода украинских войск с Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Оккупированная Россией территория. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, подготовленная Белым домом карта восточной Украины, которую просмотрели Дональд Трамп и Владимир Зеленский, продемонстрировала, что Россия уже контролирует около 76% Донецкой области. Этот регион, на который Кремль претендует полностью, содержит одни из самых мощных оборонительных укреплений Украины.

Чтобы объяснить масштаб угрозы, европейские лидеры приводили примеры, которые должны были произвести на Трампа наибольше впечатление.

Так, канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что "требование Москвы по всему Донбассу является равноценным просьбе к США отказаться от Флориды".

Президент Финляндии Александер Стубб во время закрытых переговоров охарактеризовал восточноукраинские города Краматорск и Славянск как "бастион против гуннов".

По словам источников издания, именно эта метафора произвела на Трампа наибольшее впечатление.

Также издание "Комментарии" сообщало — будущие гарантии безопасности для Украины будут включать четыре ключевых компонента: военное присутствие; системы противовоздушной обороны; поставки вооружения; механизмы мониторинга прекращения боевых действий. Об этом говорится в материале "Wall Street Journal".

Авторы публикации отмечают, не исключено, что Соединенные Штаты могут предоставить европейским миротворцам косвенную военную поддержку без введения американских войск на территорию Украины. Отмечается, что США хотят оперативно наработать гарантии безопасности для Украины. Возглавит рабочую группу, которая возьмет на себя создание проекта гарантий безопасности Украины, госсекретарь США Марко Рубио.



