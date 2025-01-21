Почему Трамп не будет "сливать" Украину в войне против России

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Slava Kot
Глава Украинско-Американского дома и ректор American University Kyiv Роман Шеремета объяснил, почему президент США Дональд Трамп не будет "сливать" Украину во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным для окончания войны.
Дональд Трамп. Фото: Comments.ua
Роман Шеремета в комментариях "Эспрессо" заявил, что Трамп планирует завершить войну в Украине.
По его словам, Трампу невыгодно поражение Украины, а если условия переговоров будут категорически не отвечать интересам Киева, то Зеленский не согласится принять их.
Вместе с тем, руководитель Украинско-Американского дома отмечает, что Трамп будет давить и на Украину, чтобы Киев принял, возможно, не с лучшими условиями окончание войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп сделал заявление о встрече с Путиным для обсуждения вопроса окончания войны в Украине. Их переговоры могут состояться до 1 февраля
Также "Комментарии" писали, что в украинские военные отреагировали на заявления Трампа после инаугурации. Будет ли окончание войны.
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