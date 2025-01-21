Почему Трамп не будет "сливать" Украину в войне против России

Глава Украинско-Американского дома и ректор American University Kyiv Роман Шеремета объяснил, почему президент США Дональд Трамп не будет "сливать" Украину во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным для окончания войны.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Роман Шеремета в комментариях "Эспрессо" заявил, что Трамп планирует завершить войну в Украине.

"Трамп неоднократно заявлял свою позицию по отношению к Украине и желание закончить войну как можно скорее. Он отвечает перед своим электоратом и будет пытаться это сделать", — указывает Шеремета.

По его словам, Трампу невыгодно поражение Украины, а если условия переговоров будут категорически не отвечать интересам Киева, то Зеленский не согласится принять их.

"Трамп – это не человек, который будет вести переговоры, чтобы просто закончить войну. Я не думаю, что он не будет "сливать" Украину, потому что это ему будет засчитано, как проигрыш. Если он будет "сливать" Украину, то Украина не согласится на эти условия и перемирия не будет. Поэтому все обещания Трампа закончить войну через 24 часа просто полетят коту под хвост", — указывает Шеремета и подчеркивает, что это коснется и эго Трампа.

Вместе с тем, руководитель Украинско-Американского дома отмечает, что Трамп будет давить и на Украину, чтобы Киев принял, возможно, не с лучшими условиями окончание войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп сделал заявление о встрече с Путиным для обсуждения вопроса окончания войны в Украине. Их переговоры могут состояться до 1 февраля

Также "Комментарии" писали, что в украинские военные отреагировали на заявления Трампа после инаугурации. Будет ли окончание войны.