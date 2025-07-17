Почему Трамп дал Путину 50 дней: зачем ему это время

Украинский дипломат и политик Роман Бессмертный считает, что ультиматум президента США Дональда Трампа, давшего российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней для прекращения огня в Украине, является "инструментом для создания всеобщей истерии". Об этом он заявил в интервью Oboz.ua.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Бессмертный объяснил, что эти 50 дней совпадают с периодом каникул Конгресса США. По его словам, именно столько времени нужно, чтобы Палата представителей снова собралась на работу. Дипломат считает, что Трамп этим воспользовался, чтобы временно притормозить процесс.

Почему? Потому что речь идет о санкционном законе, который сейчас активно обсуждается", — сказал он. По словам Бессмертного, мнения вокруг этого законопроекта кардинально разнятся: "Один лагерь кричит, что это фактически две ядерные войны одновременно, причем не только для России, потому что это затрагивает и Китай, и Индию. А другие говорят: ну и что? Напишут цифры, помахают бумагой, а реализация? Это все условно".

По его мнению, Трамп использует эту тему скорее как инструмент информационного давления: "Кулялки для прессы".

Дипломат также прокомментировал информацию о предполагаемом разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу ударов по Москве. Он назвал это "проверкой".

"Когда я впервые услышал это, сразу сказал: это проверка. В разговорах партнеры иногда тестируют друг друга. Трамп, безусловно, понимал, что эта фраза "выплывет". И украинская сторона должна была ответить: мы бьем по законным военным целям. Если они в Москве – будем бить. А теперь посмотрите, как быстро он сам среагировал: на следующий день заявил, что по Москве бить не надо — там люди. То есть, типичная информационная игра", — сказал Бессмертный.

В то же время он согласился, что разглашение этого разговора является намеком Путину, но считает, что тот о нем даже не узнает, "ибо живет в отдельной реальности".

"Это скорее страшилка для россиян: мол, Трамп "не против", и если что — Москву могут задеть. Но сам Путин не будет реагировать. Он даже не узнает эти заявления. Если ему специально не принесут текст и не скажут, что надо ответить. Но воздействовать на него такими "поджарками" – это иллюзия. Человек, так думающий, просто не понимает, что имеет дело с клиническим параноиком", — подытожил Бессмертный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Дуда назвал ключевую причину, почему Трамп не даст Путину уничтожить Украину. Есть политические решения, а чистый прагматизм. Поэтому он заключается в том, что американские налогоплательщики уже потратили десятки своих средств на оборону Украины, на защиту ее от российской агрессии. На старте своего президентства Дональда Трамп не сможет позволить себе растоптать все это, согласившись с тем, что российский диктатор Путин достигнет своей цели и уничтожит Украину и ее суверенитет. Как передает портал "Комментарии", такое мнение на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Варшаве высказал президент Польши Анджей Дуда.

Польский лидер подчеркнул, что Вашингтон внес значительный вклад в поддержку Украины, были предоставлены "гигантские средства, боевая техника и финансовая помощь".