Почему США оказывают Украине дозированную военную помощь: чего боятся в Вашингтоне

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Slava Kot
Украинский историк Сергей Плохий считает, что США оказывают Украине ограниченную поддержку в войне против России из-за опасности начала Третьей мировой войны, которая может произойти с применением ядерного оружия.
Историк объясняет, почему США оказывает дозированную помощь Украине. Фото из открытых источников
Историк Сергей Плохий в интервью "Голосу Америки" объяснил, почему Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. По его словам, Путин, подобно Гитлеру, аннексировал чужие территории и поначалу не получил за это серьезных последствий, однако в будущем военный конфликт в Украине может перерасти в глобальную войну.
По его словам, Мировые войны становятся по определенной "логике событий", поэтому у США страх перед тем, чтобы война в Украине не стала началом Третьей мировой войны.
По словам украинского историка, война в Украине может перерасти в глобальный конфликт, однако это не обязательно произойдет. Плохий отмечает, что это будет зависеть от поведения России и союзников Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сравнил российскую военную агрессию с действиями времен Второй мировой войны.
Также "Комментарии" писали о четырех нейтральных странах Европы, которые после вторжения России направили запрос в НАТО.
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Ігор
сегодня, 10:24
Чому наші корумповані боягузи говорять одне роблять інше? Весь час кричали у відосиках що Росія розуміє тільки силу. І саме у дні інавгурації і победобесся, коли треба було показати свою силу, показали бандерівську слабкість. На Росії все пройшло спокійно і святково у відповідь Росія запустила ракети. Досить проросійських договірняків і корупції цієї абсолютної зрадницької влади Єрмака!