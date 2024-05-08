Почему США оказывают Украине дозированную военную помощь: чего боятся в Вашингтоне

Украинский историк Сергей Плохий считает, что США оказывают Украине ограниченную поддержку в войне против России из-за опасности начала Третьей мировой войны, которая может произойти с применением ядерного оружия.



Историк объясняет, почему США оказывает дозированную помощь Украине. Фото из открытых источников

Историк Сергей Плохий в интервью "Голосу Америки" объяснил, почему Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. По его словам, Путин, подобно Гитлеру, аннексировал чужие территории и поначалу не получил за это серьезных последствий, однако в будущем военный конфликт в Украине может перерасти в глобальную войну.

"Никто не планировал Первую мировую, никто не планировал Вторую мировую войну. Для Гитлера это была попытка взять под контроль еще одну страну. Перед тем он Словакию взял и никакой войны не началось. Для Путина это была просто попытка еще раз повторить электоральный успех... который пришел с аннексией Крыма. Она планировалась как ограниченная во времени до двух недель военная операция, специальная военная операция", — говорит историк.

По его словам, Мировые войны становятся по определенной "логике событий", поэтому у США страх перед тем, чтобы война в Украине не стала началом Третьей мировой войны.

"Мировые войны происходят не по дизайну. Они происходят по какой-то логике событий. Перерастание войны в Украине, российско-украинской войны, в Мировую войну — это самая большая головная боль в Вашингтоне. То есть это главная причина дозирования ограничения поддержки", — объясняет Сергей Плохий.

По словам украинского историка, война в Украине может перерасти в глобальный конфликт, однако это не обязательно произойдет. Плохий отмечает, что это будет зависеть от поведения России и союзников Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сравнил российскую военную агрессию с действиями времен Второй мировой войны.

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