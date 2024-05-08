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Почему США оказывают Украине дозированную военную помощь: чего боятся в Вашингтоне

Историк Сергей Плохий заявил, что у США есть стратегическая цель не допустить, чтобы война в Украине стала началом Третьей мировой войны.

сегодня, 11:11
Автор:
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Slava Kot
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Украинский историк Сергей Плохий считает, что США оказывают Украине ограниченную поддержку в войне против России из-за опасности начала Третьей мировой войны, которая может произойти с применением ядерного оружия.

Почему США оказывают Украине дозированную военную помощь: чего боятся в Вашингтоне

Историк объясняет, почему США оказывает дозированную помощь Украине. Фото из открытых источников

Историк Сергей Плохий в интервью "Голосу Америки" объяснил, почему Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. По его словам, Путин, подобно Гитлеру, аннексировал чужие территории и поначалу не получил за это серьезных последствий, однако в будущем военный конфликт в Украине может перерасти в глобальную войну.

"Никто не планировал Первую мировую, никто не планировал Вторую мировую войну. Для Гитлера это была попытка взять под контроль еще одну страну. Перед тем он Словакию взял и никакой войны не началось. Для Путина это была просто попытка еще раз повторить электоральный успех... который пришел с аннексией Крыма. Она планировалась как ограниченная во времени до двух недель военная операция, специальная военная операция", — говорит историк.

По его словам, Мировые войны становятся по определенной "логике событий", поэтому у США страх перед тем, чтобы война в Украине не стала началом Третьей мировой войны.

"Мировые войны происходят не по дизайну. Они происходят по какой-то логике событий. Перерастание войны в Украине, российско-украинской войны, в Мировую войну — это самая большая головная боль в Вашингтоне. То есть это главная причина дозирования ограничения поддержки", — объясняет Сергей Плохий.

По словам украинского историка, война в Украине может перерасти в глобальный конфликт, однако это не обязательно произойдет. Плохий отмечает, что это будет зависеть от поведения России и союзников Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сравнил российскую военную агрессию с действиями времен Второй мировой войны.

Также "Комментарии" писали о четырех нейтральных странах Европы, которые после вторжения России направили запрос в НАТО.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Sxp6bq3yvnE&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E
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Чому наші корумповані боягузи говорять одне роблять інше? Весь час кричали у відосиках що Росія розуміє тільки силу. І саме у дні інавгурації і победобесся, коли треба було показати свою силу, показали бандерівську слабкість. На Росії все пройшло спокійно і святково у відповідь Росія запустила ракети. Досить проросійських договірняків і корупції цієї абсолютної зрадницької влади Єрмака!


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