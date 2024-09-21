Почему США медленно передают технику Украине: какова ситуация с производством танков в РФ

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Кравцев Сергей
Способность Украины продолжать войну против России напрямую зависит от помощи главного союзника Киева – США. Сколько техники на балансе в США? Почему так тяжело достаются Украине новые пакеты помощи? Какова ситуация с созданием и хранением танков в РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Танки. Фото: из открытых источников
Военно-политический эксперт Александр Коваленко в эфире общенационального телемарафона рассказал, что согласно открытым источникам на балансе в армии США стоит более 8 100 танков M1A1 Abrams разных модификаций.
Аналитик отмечает, что М113 на балансе армии США около 5000 этих БМП, а Украине было передано 200.
Коваленко отмечает, что можно долго продолжать по номенклатуре используемой армией США техники. Эксперт говорит, что поражает другое, а именно то, что когда мы видим заголовок, что США не передают что-либо Украине, потому что у них это заканчивается, возникает легкий диссонанс между фантазиями в изложенном западными СМИ тексте и объективной реальностью.
Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телеканала "Киев24" рассказал, что оставшихся в России на хранении танков оккупантам хватит лишь на 2025 год.
Но пока это будущее наступает, и враг, и наша страна исходят из тех возможностей, которые есть. По словам эксперта, Украина будет получать танки Leopard, и не только от наших партнеров. В свою очередь Россия будет производить вроде бы современные Т-90, которые не очень-то и современные. Из-за санкций эти танки идут уже без систем ночного видения, отмечает Мусиенко.
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