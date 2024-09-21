Почему США медленно передают технику Украине: какова ситуация с производством танков в РФ

Способность Украины продолжать войну против России напрямую зависит от помощи главного союзника Киева – США. Сколько техники на балансе в США? Почему так тяжело достаются Украине новые пакеты помощи? Какова ситуация с созданием и хранением танков в РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Танки. Фото: из открытых источников

Удивляет, как США передают оружие Украине

Военно-политический эксперт Александр Коваленко в эфире общенационального телемарафона рассказал, что согласно открытым источникам на балансе в армии США стоит более 8 100 танков M1A1 Abrams разных модификаций.

"Из них более 2 650 в эксплуатации, остальные на хранении. Украине было передано батальон — 31 танк. M2A2 Bradley — на балансе армии США более 6 200 этих ББМ. Из них около 1 500 в строю, остальные на хранении. Украине было передано около 300 единиц. Stryker – на балансе армии США более 4 400 этих БТР, из которых 1 800 в пользовании, остальные на хранении Украине было передано 189", – рассказал эксперт.

Аналитик отмечает, что М113 на балансе армии США около 5000 этих БМП, а Украине было передано 200.

"М1117 — на балансе армии США 2 900 этих БТР, из которых 1 800 в пользовании, остальные на хранении, а Украине было передано 250. International MaxxPro — на балансе армии США более 3 000 этих бронеавтомобилей, из которых Украине было передано 440. Oshkosh L-ATV – на балансе армии США более 7 500 этих бронеавтомобилей, из которых Украине было передано 0”, – продолжил он.

Коваленко отмечает, что можно долго продолжать по номенклатуре используемой армией США техники. Эксперт говорит, что поражает другое, а именно то, что когда мы видим заголовок, что США не передают что-либо Украине, потому что у них это заканчивается, возникает легкий диссонанс между фантазиями в изложенном западными СМИ тексте и объективной реальностью.

Большое значение имеют танки, которые будут новее

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телеканала "Киев24" рассказал, что оставшихся в России на хранении танков оккупантам хватит лишь на 2025 год.

"У них хранятся Т-55. Т-62 они практически потеряли. У нас даже есть много затрофеированных этих танков. Я вам скажу, что старые танки теряют такое значение. Они очень уязвимы становятся. И это касается Украины так же. Выход какой?" Это танки, которые будут более новейшие, современные, на которых будут устанавливаться, в том числе, системы радиоэлектронной борьбы, которые будут мобильными, быстрыми и будут выполнять задачи на поле боя", – рассказал эксперт.

Но пока это будущее наступает, и враг, и наша страна исходят из тех возможностей, которые есть. По словам эксперта, Украина будет получать танки Leopard, и не только от наших партнеров. В свою очередь Россия будет производить вроде бы современные Т-90, которые не очень-то и современные. Из-за санкций эти танки идут уже без систем ночного видения, отмечает Мусиенко.

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