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Почему среди защитников растет недовольство: против какой инициативы Минобороны выступают

В Третьей штурмовой объяснили, почему критикуют военные контракты для украинцев 18-24 лет

сегодня, 06:38
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Кравцев Сергей

В Третьей отдельной штурмовой бригаде (3 ОШБр) считают дискриминационной инициативу контрактов для возрастной категории 18-24, потому что она не распространяется на все боевые бригады. Как сообщает портал "Комментарии", об этом начальник рекрутинга Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук (Слип) сказал во время интервью журналистке Янине Соколовой.

Почему среди защитников растет недовольство: против какой инициативы Минобороны выступают

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В частности, Кухарчук прокомментировал запуск Министерством обороны Украины проекта "Контракт 18-24" о возможности молодым гражданам присоединиться на годовую службу в ряды Сил обороны Украины с получением дополнительных бонусов.

Начальник рекрутинга 3 ОШБр считает такую инициативу дискриминационной, ведь определены только шесть конкретных бригад, куда могут пойти служить молодые граждане.

"Это чисто дискриминация всех других подразделений, и они сегодня пытаются опираться на норму того, что это экспериментальный проект, и якобы они в дальнейшем доведут другие подразделения в этот проект. Это все очень здорово, но, за этот период времени получается так, что другие подразделения, которые могли бы набирать людей — они этого не делают", — сказал Кухарчук.

Он назвал этот эксперимент "очень странным" и незаконным.

"Почему только эти шесть подразделений? Почему нет никого другого? Почему нет всех бригад? И моя позиция такова, что если такой закон есть — так, как у нашего врага, на самом деле, там даются подъемные, но они даются всем подразделениям, хочешь пойти на контракт, тебе даются подъемные, не важно куда ты идешь... А у нас получается такая сплошная дискриминация", — подчеркнул Кухарчук.

По его словам, из уст некоторых чиновников он понял, что эта инициатива не будет распространяться на Третью штурмовую.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский объявил о внедрении специальных годовалых контрактов для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Исследование Active Group выяснило, какое отношение у украинцев к программе "Контракт 18-24".




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