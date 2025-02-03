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Почему союзники призывают снизить мобилизационный возраст в Украине: Кулеба назвал главную причину

Дмитрий Кулеба назвал манипуляцией заявления США с требованием по возрасту мобилизации в Украине.

сегодня, 10:10
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Автор:
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Slava Kot

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на постоянные призывы партнеров понизить мобилизационный возраст в Украине. По его словам, некоторые страны, таким образом, пытаются оправдать свое нежелание помогать Украине.

Почему союзники призывают снизить мобилизационный возраст в Украине: Кулеба назвал главную причину

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба в интервью France 24 рассказал, что идея понижения возраста мобилизации в Украине не идет от украинской власти или общества. По словам дипломата, она впервые возникла в США еще до администрации Трампа.

Экс-глава МИД указывает, что мобилизационный возраст не является решающим фактором в этой войне, а стал попыткой манипуляции некоторых партнеров Украины. Кулеба подчеркнул, что в первую очередь для Украины нужно оружие.

"Кто настаивает на этом аргументе, используют его как повод для собственного бездействия. Фактически они оправдывают свое нежелание помогать Украине тем, что она не снижает призывного возраста. Однако это откровенная манипуляция. Для борьбы с врагом Украине нужно прежде всего оружие", — пояснил Кулеба.

Кроме того, Кулеба прогнозирует, что снижение возраста мобилизации использует российская пропаганда, которая продолжает распространять нарратив, что Запад ведет войну руками украинцев против России.

Напомним, что в октябре 2024 года в ОП рассказали о давлении Вашингтона на Украину по возрасту мобилизации. Владимир Зеленский отреагировал на эти заявления и указал, что прежде, чем снижать мобилизационный возраст, нужно доукомплектовать бригады оружием. По его словам, у Украины более ста недоукомплектованных бригад.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского откровенно объяснили, почему США постоянно требуют снизить возраст мобилизации.

Также "Комментарии" писали, что советник Залужного украинский генерал Виктор Назаров предположил возможность уменьшения возраста мобилизации в Украине, чтобы пойти на компромисс с Западом.



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-vipravdovuyut-svoe-nebazhannya-dopomagati-ukraini-kuleba-pro-zakliki-soyuznikiv-zniziti-mobilizatsiyniy-vik
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