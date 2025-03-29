Почему Силы сдерживания не нужны в Украине: что стоит за разговорами о миротворцах

Война в Украине не прекращается, а тем временем в Украине активизировались разговоры о возможности размещения в Украине Силы сдерживания. О чем говорит эта идея? Когда следует ожидать миротворцев в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Силы сдерживания в Украине. Фото из открытых источников

Война будет продолжаться

Военный эксперт Евгений Дикий в эфире "Radio NV" заявил, что к идее отправки миротворцев в Украину он лично относиться скептически.

"Единственное, что я вижу в этом интересного – это определенный маркер, индикатор, какие вообще настроения в каждой из стран наших союзников. Здесь действительно интересно посмотреть, кто и на что готов. То, как происходят эти переговоры, очень много могут нам сказать относительно того, на что мы можем надеяться", — высказался Дикий.

В целом же, уточнил эксперт, за подобными разговорами вряд ли стоит что-то серьезное. Ведь они предусматривают развертывание на территории Украины только при условии согласия путинского режима, а в ближайшее время надеяться на завершение или даже приостановку войны точно не приходится.

По словам Евгения Дикого, наше и российско-американское видение того, на каких условиях можно эту войну поставить на паузу – сейчас диаметрально отличается. Западные партнеры твердят о большом подвиге с их стороны, что они кого-то здесь развернут. Но при этом все, как один, боятся даже произнести словосочетание – война с Россией. Они боятся даже представить себе, что им придется воевать с Россией.

"А тогда для чего? Для чего нам здесь просто иностранное военное присутствие, если их войска не будут иметь мандата и политической воли в случае чего сразу вступать в бой?", — задается вопросом Евгений Дикий.

Враг продолжает осуществлять атакующие действия по всем направлениям

Директор Defense Express Сергей Згурец в эфире канала "Эспрессо" высказал мнение, что отправки европейских войск в Украину не произойдет, по краней мере до того времени, пока не наступит перемирие, на которое Москва, как все видят, сейчас не настроена.

Сергей Згурец прогнозирует, что боевые действия будут продолжаться как минимум в течение 2025 года. В частности, эксперт прокомментировал информацию о том, что в Киев собираются союзники Украины из Франции, Великобритании, Германии, чтобы обсудить дальнейшие действия "коалиции желающих" и то, что в одном из вариантов потенциального размещения иностранной группировки называют Киев и Одесскую область. По словам Згурца, размещение после перемирия иностранных военных на территории Украины – явно не ближайшая перспектива. Более того, об этом вообще сложно говорить, как о чем-то реалистичном.

"Пока мы находимся в условиях, пока враг продолжает осуществлять атакующие действия по всем направлениям. И в этих условиях вряд ли любая европейская страна решится на отправку своих контингентов в Украину", — сказал Згурец.

Он подчеркнул, что во всех "пунктах" говорится, что иностранные военные могут быть отправлены в Украину после достижения определенного перемирия, на которое Кремль пока не настроен, а Украина не собирается сдавать свои позиции.

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