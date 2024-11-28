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Почему российские ракеты становится все труднее сбивать: командир зенитчиков назвал причины

Шиманский отметил, что погода также влияет на работу сил ПВО

сегодня, 20:25
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Лиля Воробьева

Враг с каждой новой волной массированных ударов все лучше учитывает наши возможности и совершенствует свои ракеты, что усложняет работу украинских сил ПВО. Однако воздушные силы Украины прилагают максимум усилий, чтобы эффективно противодействовать таким угрозам.

Почему российские ракеты становится все труднее сбивать: командир зенитчиков назвал причины

РФ продолжает модернизировать свои ракеты (фото из открытых источников)

Об этом рассказал командир зенитно-ракетной бригады Александр Шиманский во время эфира телемарафона. Он объяснил, почему, несмотря на успешное сбивание 90% вражеских ракет, разрушительные последствия атак остаются значительными.

"Враг с каждым массированным ударом все лучше просчитывает наши возможности, совершенствует свою тактику", — отметил Шиманский. По его словам, РФ планирует комбинированные удары таким образом, чтобы на цель критической инфраструктуры направлялось по 5-10 ракет.

"Даже если группировка ПВО сбивает 7-8 из 10 ракет, этого недостаточно. Две проходящие ракеты наносят вред и достигают своей цели", — добавил он.

Шиманский подчеркнул, что российские ракеты постоянно модернизируются, становятся более сложными для уничтожения. После каждой атаки враг тщательно анализирует слабые места украинской обороны, проводит разведку и готовит новые удары. В то же время, украинские силы ПВО также адаптируются, изучают тактику врага и совершенствуют свои действия.

По словам Шиманского, иностранные комплексы ПВО более современны и лучше уничтожают вражеские ракеты, поскольку они эффективнее противодействуют средствам радиоэлектронной борьбы и тепловым "ловушкам". Советские системы работают менее эффективно.

Он также обратил внимание на влияние погодных условий на работу систем ПВО. "Есть комплексы, которые могут воздействовать " Есть зенитно-ракетные комплексы всепогодные, которые могут работать в любых условиях и в любое время суток. Но, к сожалению, есть такие ЗРК, в основном это переносные или ЗРК ближнего действия, которые очень сильно зависят от времени года, погодных условий, времени суток. Вы видели, какая сегодня была погода – большая облачность, очень низко были тучи и очень тяжело было визуально обнаружить эти ракеты и тепловизионные прицелы не всегда помогали.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сказал, сколько РФ запустила ракеты по Украине и назвал цели удара



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