Почему российские ракеты становится все труднее сбивать: командир зенитчиков назвал причины

Враг с каждой новой волной массированных ударов все лучше учитывает наши возможности и совершенствует свои ракеты, что усложняет работу украинских сил ПВО. Однако воздушные силы Украины прилагают максимум усилий, чтобы эффективно противодействовать таким угрозам.

РФ продолжает модернизировать свои ракеты (фото из открытых источников)

Об этом рассказал командир зенитно-ракетной бригады Александр Шиманский во время эфира телемарафона. Он объяснил, почему, несмотря на успешное сбивание 90% вражеских ракет, разрушительные последствия атак остаются значительными.

"Враг с каждым массированным ударом все лучше просчитывает наши возможности, совершенствует свою тактику", — отметил Шиманский. По его словам, РФ планирует комбинированные удары таким образом, чтобы на цель критической инфраструктуры направлялось по 5-10 ракет.

"Даже если группировка ПВО сбивает 7-8 из 10 ракет, этого недостаточно. Две проходящие ракеты наносят вред и достигают своей цели", — добавил он.

Шиманский подчеркнул, что российские ракеты постоянно модернизируются, становятся более сложными для уничтожения. После каждой атаки враг тщательно анализирует слабые места украинской обороны, проводит разведку и готовит новые удары. В то же время, украинские силы ПВО также адаптируются, изучают тактику врага и совершенствуют свои действия.

По словам Шиманского, иностранные комплексы ПВО более современны и лучше уничтожают вражеские ракеты, поскольку они эффективнее противодействуют средствам радиоэлектронной борьбы и тепловым "ловушкам". Советские системы работают менее эффективно.

Он также обратил внимание на влияние погодных условий на работу систем ПВО. "Есть комплексы, которые могут воздействовать " Есть зенитно-ракетные комплексы всепогодные, которые могут работать в любых условиях и в любое время суток. Но, к сожалению, есть такие ЗРК, в основном это переносные или ЗРК ближнего действия, которые очень сильно зависят от времени года, погодных условий, времени суток. Вы видели, какая сегодня была погода – большая облачность, очень низко были тучи и очень тяжело было визуально обнаружить эти ракеты и тепловизионные прицелы не всегда помогали.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сказал, сколько РФ запустила ракеты по Украине и назвал цели удара