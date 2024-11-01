В последний месяц российские войска взяли под контроль более 414 квадратных километров территории на Донбассе, что стало наибольшей потерей территорий Украины начиная с лета 2022 года. Кроме того, россияне в последние месяцы захватили несколько стратегических городов, что помогло армии РФ закрепить свои позиции для дальнейшего продвижения на Покровск – один из ключевых логистических центров украинских сил в регионе. The New York Times опубликовал материал, в котором указал на четыре основных фактора, почему россияне захватывают все больше территории Украины.

Война в Украине

Давление на украинскую оборону

Российские войска постоянно атакуют разные участки украинского фронта, выискивая наименее защищенные места. Хотя сначала мясные штурмы давали лишь ограниченные успехи для РФ, однако такая стратегия позволяет выявить слабые участки в обороне и нанести удар там, где сопротивление наименьшее. По словам военного эксперта Паси Пароинена, украинские войска вынуждены отражать многочисленные нападения на разных направлениях, что истощает их силы и создает кризисные точки, которые Россия быстро использует для продвижения.

Недостаточно укрепленные позиции на Донбассе

Ситуацию усложняет и тот факт, что на Донбассе не хватает надлежащих укреплений. Российские войска, преодолев минные поля, укрепрайон по типу Авдеевки или Угледара и другие препятствия на старой линии фронта, теперь способны двигаться быстрее. Недавний захват Угледара позволил им продвинуться на несколько километров севернее, поскольку территория вокруг не имеет укрепленных позиций, где украинская армия могла бы организовать серьезное сопротивление.

Использование россиянами высокоточных авиационных бомб

Для прорыва украинской обороны Россия активно использует управляемые авиабомбы (КАБы), способные разрушать даже прочные укрепления. Благодаря таким средствам российская армия может быстро разрушать защитные позиции Украины в Донбассе, что дает ей преимущество в наступлении. По словам французского аналитика Венсана Турре, подобная тактика значительно усиливает позиции России на поле боя.

Ограниченное количество украинских сил на Донбассе

Часть украинских войск находится в Курской области, где они ведут боевые действия на территории РФ. Это ограничивает возможность быстрого подкрепления украинских позиций на Донбассе. Многие оставшиеся подразделения состоят из менее опытных бойцов территориальной обороны, не имеющих достаточной подготовки и оснащения, как в регулярных войсках. Отсутствие профессиональных подразделений на фронте ослабляет защитные позиции Украины, что затрудняет удерживание важных территорий.

Таким образом, The New York Times указывает, что усиление позиций России на Донбассе стало возможным благодаря сочетанию нескольких факторов: слабости украинских укреплений, недостаче опытных войск и эффективному использованию КАБов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия в октябре понесла рекордные потери на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который назвал бои в Курской области "конкретной оплеухой" для России.